"Это была акция запугивания": премьер Греции уверен, что рф намеренно обстреляла Одессу во время его визита в город

российские войска намеренно нанесли ракетный удар по Одессе, когда в город прибыла греческая делегация во главе с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в интервью польскому изданию Rzeczpospolita заявил греческого правительства Мицотакис, передает УНН.

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Греческий премьер уверен, что это была направленная акция запугивания, из-за проукраинской позиции Афин.

В то же время отвечая на вопрос, был ли ракетный обстрел россиянами Одессы, когда ракеты упали на расстоянии 500-800 метров от греческой делегации, сознательной атакой на главу правительства страны ЕС и НАТО, Мицотакис отметил, что это довольно далеко идущие выводы.

Но я не думаю, что это (обстрел Одессы - ред.) случайность. Это была акция запугивания. Но я очень четко сказал, что нас не запугают - подчеркнул Мицотакис.

Он заверил, что позиция Греции не изменится: Афины как помогали Киеву, так и будут делать это в дальнейшем.

Греция может передать Украине более 30 истребителей F-16 - СМИ

Дополнение

Вместе с тем, Мицотакис подчеркнул, что Афины "не готовы" передавать Украине истребители F-16. Он пояснил, что информация об этом, которая ранее появилась в СМИ, не была правдивой.

Однако по его словам, Афины продолжают оказывать разного рода военную помощь Украине, в частности, передали Киеву "значительное количество снарядов калибра 155 мм".

Кроме того, Греция рассматривает различные возможности военной помощи Украине с учетом того, чтобы эти поставки не снизили способность страны к отпугиванию потенциального агрессора.

Напомним

В марте президент Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда находился в городе с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Как сообщало CNN, ракета, которую выпустила рф по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции.