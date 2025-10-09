Эрдоган позитивно оценил перемирие в Газе и обещает присоединиться к контролю перемирия
Киев • УНН
Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что он очень доволен тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем привели к достижению соглашения о прекращении огня в Газе, добавив, что Турция будет внимательно следить за строгим выполнением договоренностей и в дальнейшем способствовать этому процессу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Турция, участвовавшая в переговорах о прекращении огня в Египте, была одним из самых жестких критиков израильского наступления на Газу, назвав его геноцидом. Она прекратила всю торговлю с Израилем, неоднократно призывала к международным мерам против израильского правительства и требовала реализации решения о создании двух государств.
Я очень доволен тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем, проходившие в Шарм-эш-Шейхе при участии Турции, завершились достижением перемирия в Газе
Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, "который проявил необходимую политическую волю для того, чтобы побудить израильское правительство к прекращению огня", а также поблагодарил Катар и Египет.
Напомним
Израиль и ХАМАС договорились об освобождении всех заложников в Газе, выводе израильских войск и освобождении палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля соберет правительство для голосования по соглашению, которое может завершить конфликт.
МИД Украины приветствовал договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня, инициированные Президентом США Дональдом Трампом. Украина также надеется, что усилий международного сообщества хватит для принуждения РФ к завершению войны.