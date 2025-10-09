$41.400.09
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
11:29 • 20252 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 37530 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 39596 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 24613 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 21145 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 35843 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17068 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
9 октября, 05:56 • 15872 просмотра
Одесскую область ночью рф атаковала дронами: 5 пострадавших, есть повреждения в порту и перебои со светомPhotoVideo
9 октября, 01:15 • 17080 просмотра
"Историческое достижение": Нетаньяху и Трамп поздравили друг друга с мирным соглашением и договорились о встрече в Израиле
Эрдоган позитивно оценил перемирие в Газе и обещает присоединиться к контролю перемирия

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил удовлетворение соглашением о прекращении огня в Газе между ХАМАС и Израилем. Турция, участвовавшая в переговорах, обещает следить за выполнением договоренностей и способствовать процессу.

Эрдоган позитивно оценил перемирие в Газе и обещает присоединиться к контролю перемирия

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг заявил, что он очень доволен тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем привели к достижению соглашения о прекращении огня в Газе, добавив, что Турция будет внимательно следить за строгим выполнением договоренностей и в дальнейшем способствовать этому процессу. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Турция, участвовавшая в переговорах о прекращении огня в Египте, была одним из самых жестких критиков израильского наступления на Газу, назвав его геноцидом. Она прекратила всю торговлю с Израилем, неоднократно призывала к международным мерам против израильского правительства и требовала реализации решения о создании двух государств.

Я очень доволен тем, что переговоры между ХАМАС и Израилем, проходившие в Шарм-эш-Шейхе при участии Турции, завершились достижением перемирия в Газе

- написал Эрдоган на платформе X.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, "который проявил необходимую политическую волю для того, чтобы побудить израильское правительство к прекращению огня", а также поблагодарил Катар и Египет.

Напомним

Израиль и ХАМАС договорились об освобождении всех заложников в Газе, выводе израильских войск и освобождении палестинских заключенных. Премьер-министр Израиля соберет правительство для голосования по соглашению, которое может завершить конфликт.

МИД Украины приветствовал договоренности между Израилем и ХАМАС по освобождению заложников и прекращению огня, инициированные Президентом США Дональдом Трампом. Украина также надеется, что усилий международного сообщества хватит для принуждения РФ к завершению войны.

Ольга Розгон

Новости Мира
Израиль
Reuters
Дональд Трамп
Катар
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Египет
Сектор Газа