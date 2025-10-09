Ердоган позитивно оцінив перемир'я в Газі та обіцяє приєднається до контролю перемир'я
Київ • УНН
Президент Реджеп Таїп Ердоган у четвер заявив, що він дуже задоволений тим, що переговори між ХАМАС та Ізраїлем призвели до досягнення угоди про припинення вогню в Газі, додавши, що Туреччина уважно стежитиме за суворим виконанням домовленостей і надалі сприятиме цьому процесу. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Туреччина, яка брала участь у переговорах про припинення вогню в Єгипті, була одним із найжорсткіших критиків ізраїльського наступу на Газу, назвавши його геноцидом. Вона припинила всю торгівлю з Ізраїлем, неодноразово закликала до міжнародних заходів проти ізраїльського уряду і вимагала реалізації рішення про створення двох держав.
Я дуже задоволений тим, що переговори між ХАМАС та Ізраїлем, які проходили в Шарм-еш-Шейху за участю Туреччини, завершилися досягненням перемир’я в Газі
Він подякував президенту США Дональду Трампу, "який виявив необхідну політичну волю для того, щоб спонукати ізраїльський уряд до припинення вогню", а також подякував Катару та Єгипту.
Нагадаємо
Ізраїль і ХАМАС домовилися про звільнення всіх заручників у Газі, виведення ізраїльських військ та звільнення палестинських в'язнів. Прем'єр-міністр Ізраїлю збере уряд для голосування щодо угоди, яка може завершити конфлікт.
МЗС України привітало домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо звільнення заручників і припинення вогню, ініційовані Президентом США Дональдом Трампом. Україна також сподівається, що зусиль міжнародної спільноти вистачить для примусу рф до завершення війни.