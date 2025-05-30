Эрдоган обсудил с Зеленским второй раунд переговоров в Стамбуле

$41.530.06
46.800.27
ukenru
Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения
16:58 • 15666 просмотра

Украина "пропустит" выплату 665 миллионов долларов по госдолгу. В Минфине дали разъяснения

Эксклюзив
30 мая, 13:21 • 47742 просмотра

В центре Чернигова заметили смерч: эксперт предупреждает о возможном увеличении таких явлений летом

Эксклюзив
30 мая, 11:54 • 63301 просмотра

Коррупционный диссонанс в Раде: суд 2 июня продолжит рассмотрение дела обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых

Эксклюзив
30 мая, 11:01 • 61690 просмотра

Фото с Усиком и суд между клонами: кое-что о более мелких игроках рынка "серой" техники

30 мая, 10:40 • 99141 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

Эксклюзив
30 мая, 08:52 • 98104 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей

30 мая, 07:41 • 58204 просмотра

Подготовка ко второму туру переговоров с рф в Стамбуле: что известно на данный момент

30 мая, 06:54 • 33081 просмотра

Ситуация в Сумской области: враг пытается наступать, есть определенная "серая зона", эвакуация проходит активно - ОВА

29 мая, 23:10 • 30242 просмотра

США угрожают выйти из переговоров по миру в Украине: названо условие

29 мая, 13:16 • 153811 просмотра

Как пройдет последний звонок 2025 года в Украине: безопасность и особенности регионов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3м/с
84%
749мм
Популярные новости

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 91300 просмотра

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 28857 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 79517 просмотра

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

14:15 • 57513 просмотра

Боец "Птахів Мадяра" одним дроном уничтожил российскую установку "Град" с БК на 40 ракет: впечатляющее видео

14:47 • 11874 просмотра
публикации

“Золотая” должность под угрозой: Елена Дума уперлась в “кресло” главы АРМА и снова воюет из-за реформы

14:15 • 58199 просмотра

Ценности на свалке: мир в минусе на 91 млрд долларов из-за e-waste

30 мая, 13:52 • 80217 просмотра

Вместо подозрения - тишина: как расследование против главного юриста НБУ увязло в бездействии

30 мая, 12:00 • 92009 просмотра

Илон Маск уходит из Белого дома: чем запомнились 130 дней на посту советника Трампа

30 мая, 10:40 • 99128 просмотра

Как война повлияла на маленьких украинцев - интервью с главой Госслужбы по делам детей
Эксклюзив

30 мая, 08:52 • 98096 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Руслан Кравченко

Борис Писториус

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Германия

Киев

Китай

Реклама
УНН Lite

Айс-латте: пять вариантов холодного кофе, которые легко приготовить дома

30 мая, 12:39 • 29400 просмотра

"Том Круз напугал бы нас больше, чем Брэд Питт" - режиссер "Формулы-1" о выборе актера для фильма

30 мая, 08:06 • 67067 просмотра

Лето без рубашек: Джастин Бибер с сыном встречают теплые дни

30 мая, 07:19 • 56726 просмотра

"Playing God" с музыкой Nube получает право на участие в "Оскаре" после победы на Animayo

29 мая, 07:36 • 131945 просмотра

Хейли Бибер продала бренд Rhode за миллиард долларов

29 мая, 06:22 • 123485 просмотра
Актуальное

M1 Abrams

F-16 Fighting Falcon

Р-73

Рейс 17 Malaysia Airlines

Телеграмма

Эрдоган обсудил с Зеленским второй раунд переговоров в Стамбуле

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Президент Турции Реджеп Эрдоган провел разговор с Владимиром Зеленским об отношениях между странами и подготовке к переговорам в Стамбуле. Турция продолжит усилия для мира между Украиной и рф.

Эрдоган обсудил с Зеленским второй раунд переговоров в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о втором раунде переговоров, который планируется провести в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По данным СМИ, в телефонном разговоре президента Турции Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждались отношения между двумя странами, а также региональные и мировые события.

В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Украиной и россией - говорится в сообщении.

Как пишет Anadolu, президент Эрдоган заявил, что обсуждение возможного прекращения огня во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, проложит путь к миру.

рф делает из дипломатии посмешище, необходимо давление санкциями: Зеленский встретился с сенаторами Грэмом и Блюменталем30.05.25, 20:37 • 1266 просмотров

Напомним

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Андрей Ермак
Стамбул
Реджеп Тайип Эрдоган
Хакан Фидан
Турция
Владимир Зеленский
Украина
Brent
$62.68
Bitcoin
$104,901.80
S&P 500
$5,897.76
Tesla
$350.00
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,317.89
Ethereum
$2,579.01