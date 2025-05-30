Эрдоган обсудил с Зеленским второй раунд переговоров в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Эрдоган поговорил с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Речь шла о втором раунде переговоров, который планируется провести в Стамбуле, передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

По данным СМИ, в телефонном разговоре президента Турции Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсуждались отношения между двумя странами, а также региональные и мировые события.

В ходе беседы президент Эрдоган заявил, что Турция продолжит предпринимать усилия для обеспечения справедливого и прочного мира между Украиной и россией - говорится в сообщении.

Как пишет Anadolu, президент Эрдоган заявил, что обсуждение возможного прекращения огня во время второго раунда переговоров, который планируется провести в Стамбуле, проложит путь к миру.

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Напомним

Спикер кремля дмитрий песков заявил, что российская делегация отправляется в Стамбул, где в понедельник, 2 июня, будет ждать украинскую делегацию для дальнейших переговоров, а относительно обещанного российского "меморандума" - то, по словам пескова, "ничего обнародоваться не будет", и российская сторона хочет обсуждать его уже во время переговоров.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и "подтвердил готовность Украины продолжить переговоры с россией для прекращения огня".