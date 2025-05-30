Ердоган обговорив із Зеленським другий раунд переговорів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про другий раунд переговорів, який планується провести у Стамбулі, передає УНН із посиланням на Anadolu.

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За даними ЗМІ, у телефонній розмові президента Туреччини Ердогана з українським колегою Володимиром Зеленським обговорювалися відносини між двома країнами, а також регіональні та світові події.

У ході бесіди президент Ердоган заявив, що Туреччина продовжить робити зусилля для забезпечення справедливого та міцного миру між Україною та росією - йдеться у повідомленні.

Як пише Anadolu, президент Ердоган заявив, що обговорення можливого припинення вогню під час другого раунду переговорів, який планується провести у Стамбулі, прокладе шлях до миру.

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Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та "підтвердив готовність України продовжити переговори з росією для припинення вогню".