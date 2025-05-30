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Україна "пропустить" виплату 665 мільйонів доларів за держборгом. У Мінфіні дали роз'яснення
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Ердоган обговорив із Зеленським другий раунд переговорів у Стамбулі

Київ • УНН

 • 766 перегляди

Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів розмову з Володимиром Зеленським щодо відносин між країнами та підготовки до переговорів у Стамбулі. Туреччина продовжить зусилля для миру між Україною та рф.

Ердоган обговорив із Зеленським другий раунд переговорів у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Ердоган поговорив із Президентом України Володимиром Зеленським. Йшлося про другий раунд переговорів, який планується провести у Стамбулі, передає УНН із посиланням на Anadolu.

Деталі

За даними ЗМІ, у телефонній розмові президента Туреччини Ердогана з українським колегою Володимиром Зеленським обговорювалися відносини між двома країнами, а також регіональні та світові події.

У ході бесіди президент Ердоган заявив, що Туреччина продовжить робити зусилля для забезпечення справедливого та міцного миру між Україною та росією - йдеться у повідомленні.

Як пише Anadolu, президент Ердоган заявив, що обговорення можливого припинення вогню під час другого раунду переговорів, який планується провести у Стамбулі, прокладе шлях до миру.

рф робить з дипломатії посміховисько, потрібен тиск санкціями: Зеленський зустрівся з сенаторами Гремом та Блюменталем 30.05.25, 20:37 • 1364 перегляди

Нагадаємо

Речник кремля дмитро пєсков заявив, що російська делегація відправляється до Стамбула, де в понеділок, 2 червня, чекатиме українську делегацію для подальших переговорів, а щодо обіцяного російського "меморандуму" - то, за словами пєскова, "нічого оприлюднюватись не буде", і російська сторона хоче обговорювати його вже під час переговорів.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом та "підтвердив готовність України продовжити переговори з росією для припинення вогню".

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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