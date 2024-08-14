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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Энергетика, подготовка к учебному году, поддержка ветеранов: на Киевщине состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей

Энергетика, подготовка к учебному году, поддержка ветеранов: на Киевщине состоялось заседание Конгресса местных и региональных властей

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 15:55  •  5901 просмотра

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В Киевской области обсудили энергонезависимость, подготовку к учебному году и восстановление региона. Рассмотрели вопросы ветеранской политики и активизации международного сотрудничества.

На Киевщине состоялось региональное заседание  Конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины. Мероприятие состоялось под председательством начальника Киевской ОВА Руслана Кравченко при участии  представителей областной военной администрации, территориальных громад региона, представителей Правительства, Парламента, правоохранительных органов, передает УНН.

"Конгресс - это эффективная  площадка, которая позволяет областям, громадам, представителям правительства  и правоохранительных органов быть в постоянном диалоге по актуальным вопросам. А также найти оптимальные пути для решения тех или иных проблем.  Обсудили важные вопросы как для Киевщины, так и для всей страны", - отметил Руслан Кравченко. 

Ключевой вопрос - энергонезависимость и энергетическая безопасность. Киевщина  аккумулирует все возможности, чтобы децентрализовать генерацию и увеличить количество альтернативных источников питания. Привлекаем бизнес и международных партнеров к внедрению энергетических проектов, реализуем государственные  инструменты поддержки.

"Готовность Киевщины к новому отопительному сезону уже достигает 70%. Планируем установить 19 когенерационных установок в 6 общинах области, уже заключили 10 ЭСКО-договоров на проекты по энергоэффективности, устанавливаем солнечные электростанции", - рассказал начальник КОВА.

Также обсудили вопросы подготовки учебных заведений к новому учебному году.  

Руслан Кравченко поставил задачу перед районами и громадами - 100% образовательных учреждений должны работать офлайн или в смешанном формате. Для этого нужно позаботиться о безопасности обучения. Этот вопрос поднимали не на одном заседании Конгресса региональных и местных властей.  

"В учебных заведениях Киевщины обустроено 1285 укрытий. И эта работа продолжается. Подняли перед чиновниками вопрос о выделении Киевщине субвенции на обустройство новых укрытий. Обсудили также вопросы восстановления поврежденных в результате российской оккупации школ и садиков, реформы школьного питания и нового качества образования", - добавил он.

Еще один важный аспект - восстановление Киевщины. 

Руслан Кравченко напомнил, что восстановление и возвращение людей домой, а детей в родные школы и садики - приоритетные задачи КОВА. Из поврежденных почти 30 тысяч объектов уже восстановили более 19,8 тыс. 

"Делаем все, чтобы отстроить  как можно быстрее, качественно и прозрачно. Подняли вопрос о законодательных преградах в процессах восстановления", - добавил он. 

На заседании также шла речь о ветеранской политике и реабилитации военных. 

Киевщина уже работает над комплексной социальной защитой и различными подходами к реинтеграции наших героев к гражданской жизни.  

Руслан Кравченко напомнил, что сейчас  на Киевщине строится инклюзивный жилой комплекс для ветеранов, стимулируется создание рабочих мест для них, организуются специальные ветеранские пространства на базе 8 образовательных учреждений региона.  

Уже созданы два Центра ветеранского развития на базе университетов области. В рамках государственного проекта "Бок о бок: свободные и сильные" планируется открыть 4 Центра реинтеграции ветеранов в Броварах, Белой Церкви, Ирпене и Борисполе. Важная составляющая - медицинская помощь и реабилитация. 

Еще один вопрос - активизация международного сотрудничества. Киевщина постоянно налаживает контакты и укрепляет партнерские отношения с организациями и иностранными регионами. Это то, что позволяет реализовывать немало совместных проектов. "Среди наших активных партнеров - Иль-де-Франс во Франции, Среднечешский край Чехии, штаты Вашингтон и Юта в США. Также большой проект транспортного мастер-плана разрабатываем с южнокорейскими партнерами", - добавил начальник Киевской ОВА. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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