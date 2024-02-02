Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.

По украинскому законодательству судьи имеют неприкосновенность, которая должна защищать их от препятствий осуществлению правосудия. Однако на практике нечистые на руку служители Фемиды, прикрываясь своим статусом, участвуют в коррупции и других преступлениях. Не исключением стали и судьи Верховного Суда. Опрошенные УНН эксперты считают, что эту инстанцию давно следует очистить от недобропорядочных людей в мантиях, ведь доверия к ВС у общества уже нет.

Ранее мы рассказывали, что судьи ВС оказались скомпрометированы делом бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого поймали на взятке на общую сумму 2,7 млн долларов. В частности, правоохранители сообщили, что в рамках этого производства было проведено более 30 обысков, в том числе у других судей Верховного Суда. Следствие изъяло "меченые деньги" у четырех судей. Однако часть "меченых купюр", которые Князев должен был передать другим судьям за вынесение нужных решений, по данным следствия, вообще исчезла.

Фамилии судей Верховного Суда, которые могут быть причастны к делу Князева, несмотря на обещание, НАБУ до сих пор не озвучило. Поэтому они и дальше продолжают выполнять свои обязанности. В Transparency International Украина в комментарии УНН отметили, что не понятно, почему тем судьям, у кого уже были найдены "меченые купюры", до сих пор не вручили подозрения.

Не только к делу Князева есть вопросы в части того, кто же те судьи Кассационной уголовной палаты Верховного Суда, которые могут быть причастны к взятке.

Много вопросов, в частности, вызывает дело о побеге бывшего нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств и государственной измене, агента фсб Александра Шепелева, которое также рассматривалось коллегией судей Кассационной уголовной палаты Верховного Суда.

Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец неожиданно решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Комментируя такое решение, эксперты, опрошенные УНН, указывают на то, что судьи могли быть заинтересованы в принятии решения в пользу агента фсб.

Глава общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко отметила, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде агента фсб Шепелева будут рассматриваться прозрачно и качественно.

"Абсолютно точно реформа нужна, и это очевидно. Хотя прошло время после ареста Князева, и внимание к Верховному Суду спало, но мы не можем забывать, что по этому делу взятки Жеваго и всех остальных, очевидно, по версии следствия, привлечен был не только Князев, но и другие судьи Верховного Суда. Поэтому это показывает то, что проблема глобальная", - отметила Бутко в комментарии УНН.

При этом она подчеркнула, что из-за дела Князева на данный момент доверия к Верховному Суду нет.

В Центре противодействия коррупции (ЦПК) считают, что для очистки ВС в Украине должна быть действенная процедура проверки судей на добропорядочность. "Здесь точно в целом рецептом для всех таких кейсов будет история об очищении Верховного Суда. И здесь действительно нужны законодательные инициативы, поскольку каких-то процедур оценки судей Верховного Суда нет пока, но их нужно устанавливать, нужно иметь возможность проверять добродетель судей ВС", - отметила заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербан в комментарии УНН.

Она считает, что судьи Верховного Суда Украины также должны пройти квалификационное оценивание, в рамках которого будет проверяться публичная информация о них.

О том, что проверка судейского корпуса на добропорядочность должна быть жестче, говорят и в Верховной Раде Украины. "Важно, чтобы дела коррупционные имели завершение. Сегодня любого человека, в том числе судью, можно обвинить. Поэтому у нас есть правоохранители, чтобы все это доводить до логического конца. Должна существовать настолько жесткая система, чтобы такие люди проходили жесткую проверку и не попадали в судейскую ветвь власти, тем более на самые высокие ступени. Вот в чем самая большая проблема - надо менять систему. Потому что пока меняют людей на людей и, к сожалению, не всегда худших на лучших", - сказал народный депутат Украины Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.

Однако не только процедура проверки судей на добропорядочность требует законодательной доработки. По мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности - председателя подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Юлии Яцык, в Украине необходимо создать отдельный орган, который будет расследовать преступления, совершенные судьями. Ведь сейчас, по ее словам, правоохранители "футболят" судейские дела друг другу.

"Если и выявляются какие-то факты по судьям, то их "футболят" от одного к другому, потому что каждый правоохранительный орган понимает, что завтра мне надо будет обратиться в этот суд - а я буду изгоем. Поэтому надо конкретный орган определить, конкретную подследственность определить, и спрашивать уже с этого органа о показателях раскрытия преступлений по судьям. Потому что у нас ГБР по судьям 0,001% разоблачает, хотя это их непосредственная подследственность", - отметила Яцык в комментарии УНН.

За радикальное очищение Верховного Суда через увольнение всех судей выступил юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец. В качестве примера он привел увольнение всех судей во Франции после Второй мировой войны, когда таким образом систему очистили от клановости и династий.

"Вот что-то подобное надо делать у нас. Посмотрите на тех, кто у нас работал в судебной системе: какое состояние они имеют, больше чем у тех, кто работал в бизнесе. И здесь еще один вопрос: посмотрите, сколько людей подало (заявки - ред.) на конкурс на судей первой инстанции, и очень странно, что там большое количество мужчин. То есть защищать страну некому, а приспособиться и обдирать государство - стоит очередь. И это обидно", - отметил Лясковец в комментарии УНН.

Однако не все эксперты разделяют такое мнение. В частности политолог Геннадий Дубов считает, что нельзя увольнять одновременно всех судей Верховного Суда в воюющей стране, потому что это может парализовать всю систему.

"Поэтому во время войны радикальных реформ допускать не стоит, а вот очищать, конечно, надо. Мы просто можем реформой добить судебную ветвь власти", - отметил эксперт в комментарии УНН.

По его убеждению, очищением ВС от недобропорядочных судей должны заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины и Высший совет правосудия (ВСП).

В то же время, как сообщил ВСП в ответ на запрос УНН, ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в 2023 году после восстановления полномочного состава Высшего совета правосудия. Эксперты считают, что это может быть из-за круговой поруки, которая существует в судебной системе.

"Есть общее объяснение этой ситуации - круговая порука судей во всей судебной системе. Они совместно защищают себя и лично, и как корпорацию", - отметил политолог Владимир Фесенко в комментарии УНН.

Все опрошенные УНН эксперты сходятся во мнении, что Верховный Суд потерял доверие общества, его необходимо очищать и реформировать. Вопрос остается лишь в форме выполнения этого.