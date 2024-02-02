Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
Киев • УНН
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
По украинскому законодательству судьи имеют неприкосновенность, которая должна защищать их от препятствий осуществлению правосудия. Однако на практике нечистые на руку служители Фемиды, прикрываясь своим статусом, участвуют в коррупции и других преступлениях. Не исключением стали и судьи Верховного Суда. Опрошенные УНН эксперты считают, что эту инстанцию давно следует очистить от недобропорядочных людей в мантиях, ведь доверия к ВС у общества уже нет.
Ранее мы рассказывали, что судьи ВС оказались скомпрометированы делом бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева, которого поймали на взятке на общую сумму 2,7 млн долларов. В частности, правоохранители сообщили, что в рамках этого производства было проведено более 30 обысков, в том числе у других судей Верховного Суда. Следствие изъяло "меченые деньги" у четырех судей. Однако часть "меченых купюр", которые Князев должен был передать другим судьям за вынесение нужных решений, по данным следствия, вообще исчезла.
Фамилии судей Верховного Суда, которые могут быть причастны к делу Князева, несмотря на обещание, НАБУ до сих пор не озвучило. Поэтому они и дальше продолжают выполнять свои обязанности. В Transparency International Украина в комментарии УНН отметили, что не понятно, почему тем судьям, у кого уже были найдены "меченые купюры", до сих пор не вручили подозрения.
Не только к делу Князева есть вопросы в части того, кто же те судьи Кассационной уголовной палаты Верховного Суда, которые могут быть причастны к взятке.
Много вопросов, в частности, вызывает дело о побеге бывшего нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств и государственной измене, агента фсб Александра Шепелева, которое также рассматривалось коллегией судей Кассационной уголовной палаты Верховного Суда.
Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец неожиданно решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Комментируя такое решение, эксперты, опрошенные УНН, указывают на то, что судьи могли быть заинтересованы в принятии решения в пользу агента фсб.
Глава общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко отметила, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде агента фсб Шепелева будут рассматриваться прозрачно и качественно.
"Абсолютно точно реформа нужна, и это очевидно. Хотя прошло время после ареста Князева, и внимание к Верховному Суду спало, но мы не можем забывать, что по этому делу взятки Жеваго и всех остальных, очевидно, по версии следствия, привлечен был не только Князев, но и другие судьи Верховного Суда. Поэтому это показывает то, что проблема глобальная", - отметила Бутко в комментарии УНН.
При этом она подчеркнула, что из-за дела Князева на данный момент доверия к Верховному Суду нет.
В Центре противодействия коррупции (ЦПК) считают, что для очистки ВС в Украине должна быть действенная процедура проверки судей на добропорядочность. "Здесь точно в целом рецептом для всех таких кейсов будет история об очищении Верховного Суда. И здесь действительно нужны законодательные инициативы, поскольку каких-то процедур оценки судей Верховного Суда нет пока, но их нужно устанавливать, нужно иметь возможность проверять добродетель судей ВС", - отметила заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела ЦПК Елена Щербан в комментарии УНН.
Она считает, что судьи Верховного Суда Украины также должны пройти квалификационное оценивание, в рамках которого будет проверяться публичная информация о них.
О том, что проверка судейского корпуса на добропорядочность должна быть жестче, говорят и в Верховной Раде Украины. "Важно, чтобы дела коррупционные имели завершение. Сегодня любого человека, в том числе судью, можно обвинить. Поэтому у нас есть правоохранители, чтобы все это доводить до логического конца. Должна существовать настолько жесткая система, чтобы такие люди проходили жесткую проверку и не попадали в судейскую ветвь власти, тем более на самые высокие ступени. Вот в чем самая большая проблема - надо менять систему. Потому что пока меняют людей на людей и, к сожалению, не всегда худших на лучших", - сказал народный депутат Украины Михаил Цимбалюк в комментарии УНН.
Однако не только процедура проверки судей на добропорядочность требует законодательной доработки. По мнению члена комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности - председателя подкомитета по вопросам уголовного процессуального законодательства и оперативно-розыскной деятельности Юлии Яцык, в Украине необходимо создать отдельный орган, который будет расследовать преступления, совершенные судьями. Ведь сейчас, по ее словам, правоохранители "футболят" судейские дела друг другу.
"Если и выявляются какие-то факты по судьям, то их "футболят" от одного к другому, потому что каждый правоохранительный орган понимает, что завтра мне надо будет обратиться в этот суд - а я буду изгоем. Поэтому надо конкретный орган определить, конкретную подследственность определить, и спрашивать уже с этого органа о показателях раскрытия преступлений по судьям. Потому что у нас ГБР по судьям 0,001% разоблачает, хотя это их непосредственная подследственность", - отметила Яцык в комментарии УНН.
За радикальное очищение Верховного Суда через увольнение всех судей выступил юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец. В качестве примера он привел увольнение всех судей во Франции после Второй мировой войны, когда таким образом систему очистили от клановости и династий.
"Вот что-то подобное надо делать у нас. Посмотрите на тех, кто у нас работал в судебной системе: какое состояние они имеют, больше чем у тех, кто работал в бизнесе. И здесь еще один вопрос: посмотрите, сколько людей подало (заявки - ред.) на конкурс на судей первой инстанции, и очень странно, что там большое количество мужчин. То есть защищать страну некому, а приспособиться и обдирать государство - стоит очередь. И это обидно", - отметил Лясковец в комментарии УНН.
Однако не все эксперты разделяют такое мнение. В частности политолог Геннадий Дубов считает, что нельзя увольнять одновременно всех судей Верховного Суда в воюющей стране, потому что это может парализовать всю систему.
"Поэтому во время войны радикальных реформ допускать не стоит, а вот очищать, конечно, надо. Мы просто можем реформой добить судебную ветвь власти", - отметил эксперт в комментарии УНН.
По его убеждению, очищением ВС от недобропорядочных судей должны заниматься Национальное антикоррупционное бюро Украины и Высший совет правосудия (ВСП).
В то же время, как сообщил ВСП в ответ на запрос УНН, ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в 2023 году после восстановления полномочного состава Высшего совета правосудия. Эксперты считают, что это может быть из-за круговой поруки, которая существует в судебной системе.
"Есть общее объяснение этой ситуации - круговая порука судей во всей судебной системе. Они совместно защищают себя и лично, и как корпорацию", - отметил политолог Владимир Фесенко в комментарии УНН.
Все опрошенные УНН эксперты сходятся во мнении, что Верховный Суд потерял доверие общества, его необходимо очищать и реформировать. Вопрос остается лишь в форме выполнения этого.
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф
Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия
Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.
Уничтожение Украиной ракетного катера рф "ивановец": аналитики оценили последствия для оккупантов
Украинские силы потопили российский ракетный катер вблизи оккупированного Крыма, ограничив военно-морской потенциал россии в западной части Черного моря.
В вузе Луганска в армию рф мобилизовали 250 студентов - ОВА
Еще два дома были разрушены в Невском Луганской области, 250 студентов Луганского государственного университета были мобилизованы в российскую армию, а российская компания захватила шахты на оккупированных территориях, имея лишь 1000 долларов капитала.
Ночью один из вражеских дронов ударил по Харьковщине, за сутки оккупанты обстреляли около 17 населенных пунктов области
Ночью вражеских беспилотник нанес удар по Харьковской области, а за минувшие сутки российские войска обстреляли около 17 населенных пунктов в регионе, о жертвах не сообщается.
Сумскую область армия рф ночью обстреляла из артиллерии и РСЗО: 30 взрывов
Российские войска обстреляли две громады в Сумской области из артиллерии и реактивных систем залпового огня, вызвав 30 взрывов за ночь.
По Запорожской области пришлось более 150 вражеских ударов, два человека ранены
За минувшие сутки российские войска 153 раза обстреляли 25 населенных пунктов в Запорожской области, два человека получили ранения.