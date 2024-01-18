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Систему перевірки суддів необхідно зробити жорсткішою, щоб потенційні хабарники не змогли отримати посади - нардеп

Систему перевірки суддів необхідно зробити жорсткішою, щоб потенційні хабарники не змогли отримати посади - нардеп

Київ • УНН

 • 186849 перегляди

Народний депутат України Михайло Цимбалюк закликав до більш суворої перевірки кандидатів на посади суддів, щоб запобігти потенційній корупції в системі, зокрема, у Верховному Суді.

В Україні необхідно змінити систему перевірки кандидатів на посади суддів. Їхня перевірка повинна бути настільки жорсткою, щоб потенційні хабарники не змогли потрапити у суддівську гілку влади, а тим більше до Верховного суду. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив народний депутат України Михайло Цимбалюк.

Деталі

"Важливо, щоб справи корупційні мали завершення. Сьогодні будь-яку людину, в тому числі суддю, можна звинуватити. Тому у нас є правоохоронці, щоб все це доводити до логічного кінця. Має існувати на стільки жорстка система, щоб такі люди проходили жорстку перевірку і не потрапляли в судівську гілку влади, тим більше на найвищі щаблі. От в чому найбільша проблема – треба міняти систему. Бо поки що змінюють людей на людей і, на жаль ,не завжди гірших на кращих", - зазначив Цимбалюк, коментуючи необхідність очищення Верховного суду через те, що його судді скомпрометовані справами ексголови ВС Владислава Князєва, якого впіймали на хабарі й ексдепутата, обвинуваченого в серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева, який, за даними ЗМІ, міг заплатити за необхідне йому рішення суду.

Він нагадав, що так як Верховний суд - найвища судова інстанція, то вся судова гілка влади, юристи й адвокати керуються рішеннями ВС. 

"Крім того, сьогодні знизу до верху є проблема в судах, третина вакансій на рівні місцевих, апеляційних судів пуста, роками не розглядаються справи людей, СІЗО переповнені, доходить до 5 років, коли люди не засуджені, але знаходяться під слідством і перебувають в слідчих ізоляторах. Тому дуже важливо щоб влада завершила почату реформу, однією з місій якої є очищення судів від недоброчесних суддів, очищення Верховного суду", - сказав Цимбалюк.

Нардеп зазначив, що всі правоохоронні органи, які мають, чи бачать інформацію щодо можливих злочинів суддів повинні в межах своєї компетенції аналізувати її й розслідувати залежно від підслідності злочинів.

"Кожен правоохоронний орган має реагувати, дотримуючись чинного законодавства щодо специфіки провадження справ щодо суддів, які користуються недоторканістю. Це чи не єдина система, яка сьогодні користується пивілеями такими. Тому насамперед це ДБР і звичайно НАБУ. Оперативні можливості має СБУ. Якщо злочин документують представники НПУ і в результаті їм стало відомо ,що там задіяний суддя – вони скеровують це за підслідністю", - пояснив Цимбалюк.

Додамо

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко вважає, що Верховний суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт Шепелева, розглядатимуться прозоро і якісно. 

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.

Про необхідність очищення Верховного суду від суддів, які себе скомпрометували заявив також голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас. 

Нагадаємо 

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.  

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах. 

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.   

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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