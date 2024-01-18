Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

В Украине необходимо изменить систему проверки кандидатов на должности судей. Их проверка должна быть настолько жесткой, чтобы потенциальные взяточники не смогли попасть в судейскую ветвь власти, а тем более в Верховный суд. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал народный депутат Украины Михаил Цимбалюк.

Детали

"Важно, чтобы дела коррупционные имели завершение. Сегодня любого человека, в том числе судью, можно обвинить. Поэтому у нас есть правоохранители, чтобы все это доводить до логического конца. Должна существовать настолько жесткая система, чтобы такие люди проходили жесткую проверку и не попадали в судебную ветвь власти, тем более на самые высокие ступени. Вот в чем самая большая проблема - надо менять систему. Потому что пока меняют людей на людей и, к сожалению, не всегда худших на лучших", - отметил Цимбалюк, комментируя необходимость очистки Верховного суда из-за того, что его судьи скомпрометированы делами экс-главы ВС Владислава Князева, которого поймали на взятке и экс-депутата, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева, который, по данным СМИ, мог заплатить за необходимое ему решение суда.

Он напомнил, что так как Верховный суд - высшая судебная инстанция, то вся судебная ветвь власти, юристы и адвокаты руководствуются решениями ВС.

"Кроме того, сегодня снизу вверх есть проблема в судах, треть вакансий на уровне местных, апелляционных судов пуста, годами не рассматриваются дела людей, СИЗО переполнены, доходит до 5 лет, когда люди не осуждены, но находятся под следствием и находятся в следственных изоляторах. Поэтому очень важно чтобы власть завершила начатую реформу, одной из миссий которой является очищение судов от недобропорядочных судей, очищение Верховного суда", - сказал Цимбалюк.

Нардеп отметил, что все правоохранительные органы, которые имеют или видят информацию о возможных преступлениях судей должны в пределах своей компетенции анализировать ее и расследовать в зависимости от подследственности преступлений.

"Каждый правоохранительный орган должен реагировать, соблюдая действующее законодательство относительно специфики производства дел в отношении судей, которые пользуются неприкосновенностью. Это едва ли не единственная система, которая сегодня пользуется пивилеями такими. Поэтому прежде всего это ГБР и конечно НАБУ. Оперативные возможности имеет СБУ. Если преступление документируют представители НПУ и в результате им стало известно, что там задействован судья - они направляют это по подследственности", - пояснил Цимбалюк.

Добавим

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.

О необходимости очищения Верховного суда от скомпрометировавших себя судей заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В РФ он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.