Верховний суд потрібно очистити від недоброчесних суддів – громадська рада при НАЗК

Верховний суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт екснардепа, обвинуваченого у серії замовних вбивств, держзраді та інших злочинах Олександра Шепелева, розглядатимуться прозоро і якісно. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявила голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко.

"Абсолютно точно реформа потрібна і це очевидно. Хоча пройшов час після арешту Князєва й увага до Верховного суду спала, але ми не можемо забувати, що щодо цієї справи хабаря Жеваго і всіх інших, очевидно, за версією слідства, залучений був не лише Князєв, а й інші судді Верховного суду. Тому це показує те, що проблема глобальна", - зазначила Бутко.

При цьому вона наголосила, що поки крім Князєва підозри повинні були отримати й інші судді Верховного суду.

"Ми пам’ятаємо про 10 пакетів, навіть 13 пакетів, де були розділені кошти суддям, які передавалися. Ми знаємо про 4 суддів, у яких знайшли ці мічені гроші, і вони так і не отримали підозри. І очевидно що довіри до Верховного суду такої, якою вона має бути до суду, і тим більше до суду вищої інстанції, – її немає. Тому реформа має бути, вона на часі. Вона по суті вже мала б відбутися набагато раніше, але на жаль ми досі продовжуємо про це говорити", - підкреслила Бутко.

Водночас, за її словами, не дивлячись на те, що Верховний суд досі не реформували, є спосіб перевірити його суддів, зокрема вивчивши їхні декларації доброчесності – тобто чи відповідають їхні доходи стилю життя, яке вони ведуть. Бутко підкреслила, що перевірка цих декларацій має бути постійною, тоді вона дасть можливість в тому числі й Вищій кваліфікаційній комісії суддів дещо очистити Верховний суд.

Також, за її словами, необхідно заповнити вакантні посади суддів Верховного суду. "Тому шанс на очищення і на реформу суду у нас є. Це просто треба робити, не прикриваючись непопулярними рішення, які пропонувалися, на зразок залучення поліграфа і всього іншого, а просто використовувати ті механізми, які справді будуть працювати задля очищення, а не задля посилення влади і політичного впливу у ВС", - сказала Бутко.

Вона додала, що після реформи Верховного суду й очищення його від недоброчесних суддів зміниться й склад Великої палати ВС, яка завжди має останнє слово у справах Верховного суду.

"Коли власне пройде очищення від недоброчесних суддів – так само зміниться і сама Велика палата і тому ми можемо сподіватися, що принаймні розгляди таких справ (як справа Шепелева – ред.) будуть більш прозорими і якіснішими. Плюс ми ж розуміємо що судді які виносять такі рішення (як зміна вироку у справі Шепелева з порушеннями – ред.) – це зазвичай судді, які можуть виносити такі можливі корупційні рішення, і це зазвичай не одне єдине таке їхнє рішення", - сказала Бутко.

Водночас, на її думку, зі стартом реформи вакантних місць у Верховному суді стане більше, адже судді, які не захочуть проходити оцінювання й бути звільненими почесно підуть на пенсію, щоб зберегти пенсію в понад 100 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляють ЗМІ, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Григорій Мамка ймовірно має звʼязки у Верховному суді, які може конвертувати у потрібні рішення. За свої послуги з посередництва під час вирішення питань у ВС він начебто бере суми від 200 тисяч доларів.

Нагадаємо

Раніше юрист, який нині перебуває на фронті, Олексій Лясковець заявив, що необхідні законодавчі зміни, аби був чіткий перелік підстав для перегляду рішень Вищої ради правосуддя членами Великої палати Верховного Суду, адже нині це гра в одні ворота.

Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас у коментарі УНН заявив, що Верховний Суд потрібно очистити від суддів, які себе скомпрометували.

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа не конфісковуватимуть саме за цим епізодом. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру. Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах. Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.