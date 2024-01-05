Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

Верховный суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде экс-нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств, госизмене и других преступлениях Александра Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявила председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко.

"Абсолютно точно реформа нужна и это очевидно. Хотя прошло время после ареста Князева и внимание к Верховному суду спало, но мы не можем забывать, что по этому делу взятки Жеваго и всех остальных, очевидно, по версии следствия, привлечен был не только Князев, но и другие судьи Верховного суда. Поэтому это показывает то, что проблема глобальная", - отметила Бутко.

При этом она подчеркнула, что пока кроме Князева подозрения должны были получить и другие судьи Верховного суда.

"Мы помним о 10 пакетах, даже 13 пакетах, где были разделены средства судьям, которые передавались. Мы знаем о 4 судьях, у которых нашли эти меченые деньги, и они так и не получили подозрения. И очевидно, что доверия к Верховному суду такого, каким оно должно быть к суду, и тем более к суду высшей инстанции, - его нет. Поэтому реформа должна быть, она актуальна. Она по сути уже должна была бы состояться гораздо раньше, но к сожалению мы до сих пор продолжаем об этом говорить", - подчеркнула Бутко.

В то же время, по ее словам, несмотря на то, что Верховный суд до сих пор не реформировали, есть способ проверить его судей, в частности изучив их декларации добропорядочности - то есть соответствуют ли их доходы стилю жизни, которую они ведут. Бутко подчеркнула, что проверка этих деклараций должна быть постоянной, тогда она даст возможность в том числе и Высшей квалификационной комиссии судей несколько очистить Верховный суд.

Также, по ее словам, необходимо заполнить вакантные должности судей Верховного суда. "Поэтому шанс на очищение и на реформу суда у нас есть. Это просто надо делать, не прикрываясь непопулярными решениями, которые предлагались, вроде привлечения полиграфа и всего остального, а просто использовать те механизмы, которые действительно будут работать для очистки, а не для усиления власти и политического влияния в ВС", - сказала Бутко.

Она добавила, что после реформы Верховного суда и очистки его от недобропорядочных судей изменится и состав Большой палаты ВС, которая всегда имеет последнее слово по делам Верховного суда.

"Когда собственно пройдет очищение от недобропорядочных судей - так же изменится и сама Большая палата и поэтому мы можем надеяться, что по крайней мере рассмотрения таких дел (как дело Шепелева - ред.) будут более прозрачными и качественными. Плюс мы же понимаем, что судьи, которые выносят такие решения (как изменение приговора по делу Шепелева с нарушениями - ред.) - это обычно судьи, которые могут выносить такие возможные коррупционные решения, и это обычно не одно единственное такое их решение", - сказала Бутко.

В то же время, по ее мнению, со стартом реформы вакантных мест в Верховном суде станет больше, ведь судьи, которые не захотят проходить оценивание и быть уволенными почетно уйдут на пенсию, чтобы сохранить пенсию в более 100 тысяч гривен в месяц.

Как сообщают СМИ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Григорий Мамка вероятно имеет связи в Верховном суде, которые может конвертировать в нужные решения. За свои услуги по посредничеству при решении вопросов в ВС он якобы берет суммы от 200 тысяч долларов.

Напомним,

Ранее юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец заявил, что необходимы законодательные изменения, чтобы был четкий перечень оснований для пересмотра решений Высшего совета правосудия членами Большой палаты Верховного Суда, ведь сейчас это игра в одни ворота.

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали.

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа не будут конфисковывать именно по этому эпизоду. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру. Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.