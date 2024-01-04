ВРП повинна сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів – Українська Гельсінська спілка з прав людини

ukenru
29 березня, 17:57 • 174719 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 220324 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 195666 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 232709 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 204177 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 167314 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 168017 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 153750 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 449248 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173742 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2 м/с
60 %
746 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 126330 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 126437 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 99040 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 119391 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 62478 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 301921 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 449236 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 494813 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 498447 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 403678 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 99040 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 220310 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 149842 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 142715 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 115461 перегляди
Актуальне
ВРП повинна сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів – Українська Гельсінська спілка з прав людини

ВРП повинна сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів – Українська Гельсінська спілка з прав людини

Київ • УНН

 • 187559 перегляди

Українська Гельсінська спілка з прав людини закликає Вищу раду правосуддя створити в Україні незалежну судову владу, вільну від політичного впливу.

Перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

 Повноваження ВРП і були, і є достатньо сильними. Фактично на законодавчому і на нормотворчому рівні – правовому – вони виписані нормально були. Це питання політичної волі. Це те ж саме що у нас з усією системою правосуддя в цілому. І ВС і той же КСУ міг би бути якраз тим органом, який би був якісним і фаховим, єдине – якби він був незалежним. Тобто питання незалежності тут ключове. І воно не залежить від того на скільки виписані повноваження ВРП чи ні, це питання незалежності і якісної незалежності учасників цього органу

 - зазначив Павліченко.

Він нагадав, що є ще один інструмент виявлення та притягнення до відповідальності недоброчесних суддів – електронне декларування.

"Тобто механізмів притягнути суддю до відповідальності багато. Але це питання формування незалежного суду, судового середовища, чого дійсно бракує нашій судовій системі", - зазначив Павліченко.

Водночас за його словами прослідковується конфлікт інтересів у тому, що Велика палата Верховного суду може розглядати та скасовувати дисциплінарні рішення Вищої ради правосуддя щодо суддів Верховного суду.

"Тут треба навіть ширше дивитися – тут є питання конфлікту інтересів. Якщо суддя у складі Великої палати ВС отримає рішення щодо якого він ухвалював уже рішення в складі ВРП – це ж конфлікт інтересів, бо він уже заряджений, так би мовити, на певне рішення. І це дійсно проблема", - вважає Павліченко.

За його словами, на Заході Вища рада правосуддя виконує дуже важливу функцію й там репутація цього органу важить дуже сильно, особливо для осіб, які посідають високі посади, в тому числі в Верховному суді та інших судових інстанціях.

"У нас ВРП цю функцію частково виконує. Вона є органом, який намагається оцінювати більш за професійними якостями і іншими характеристиками – належністю і неналежністю. Але насправді, як на мене, тут має бути так, щоб ВРП сформувала нам незалежну судову систему без політичних впливів", - зазначив Павліченко.

Як повідомляють ЗМІ, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Григорій Мамка допомагає за гроші в судах отримувати потрібні рішення, в тому числі й у Верховному суді України. За свої послуги з посередництва під час вирішення питань у ВС він бере суми від 200 тисяч доларів.

Доповнення

Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас у коментарі УНН заявив, що Верховний Суд потрібно очистити від суддів, які себе скомпрометували.

Заступниця виконавчого директора, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан заявила, що скомпрометований Верховний Суд може перетворити на попіл усю судову реформу, яка впроваджується в Україні, тому його необхідно реформувати й очистити за першої можливості. 

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів.

Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Окрім того, ми розповідали, що судді Верховного Суду В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець розглянули касаційну скаргу захисту на вирок по справі обвинуваченого у замовних вбивствах, державній зраді та інших злочинах ексдепутата Олександра Шепелева, змінили йому вирок й намагались відпустити на волю у справі підкупу й втечі з СІЗО. Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП. За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воює на фронті проти рф, Олена Ковбій.

Шепелев активно виправдовував російську агресію й анексію Криму, яку він висловлював під час спілкування із представниками фсб, й активно співпрацював з терористичною "днр".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,064.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,833.25