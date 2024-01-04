ВРП повинна сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів – Українська Гельсінська спілка з прав людини

Перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко.

Повноваження ВРП і були, і є достатньо сильними. Фактично на законодавчому і на нормотворчому рівні – правовому – вони виписані нормально були. Це питання політичної волі. Це те ж саме що у нас з усією системою правосуддя в цілому. І ВС і той же КСУ міг би бути якраз тим органом, який би був якісним і фаховим, єдине – якби він був незалежним. Тобто питання незалежності тут ключове. І воно не залежить від того на скільки виписані повноваження ВРП чи ні, це питання незалежності і якісної незалежності учасників цього органу - зазначив Павліченко.

Він нагадав, що є ще один інструмент виявлення та притягнення до відповідальності недоброчесних суддів – електронне декларування.

"Тобто механізмів притягнути суддю до відповідальності багато. Але це питання формування незалежного суду, судового середовища, чого дійсно бракує нашій судовій системі", - зазначив Павліченко.

Водночас за його словами прослідковується конфлікт інтересів у тому, що Велика палата Верховного суду може розглядати та скасовувати дисциплінарні рішення Вищої ради правосуддя щодо суддів Верховного суду.

"Тут треба навіть ширше дивитися – тут є питання конфлікту інтересів. Якщо суддя у складі Великої палати ВС отримає рішення щодо якого він ухвалював уже рішення в складі ВРП – це ж конфлікт інтересів, бо він уже заряджений, так би мовити, на певне рішення. І це дійсно проблема", - вважає Павліченко.

За його словами, на Заході Вища рада правосуддя виконує дуже важливу функцію й там репутація цього органу важить дуже сильно, особливо для осіб, які посідають високі посади, в тому числі в Верховному суді та інших судових інстанціях.

"У нас ВРП цю функцію частково виконує. Вона є органом, який намагається оцінювати більш за професійними якостями і іншими характеристиками – належністю і неналежністю. Але насправді, як на мене, тут має бути так, щоб ВРП сформувала нам незалежну судову систему без політичних впливів", - зазначив Павліченко.

Як повідомляють ЗМІ, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Григорій Мамка допомагає за гроші в судах отримувати потрібні рішення, в тому числі й у Верховному суді України. За свої послуги з посередництва під час вирішення питань у ВС він бере суми від 200 тисяч доларів.

Доповнення

Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас у коментарі УНН заявив, що Верховний Суд потрібно очистити від суддів, які себе скомпрометували.

Заступниця виконавчого директора, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан заявила, що скомпрометований Верховний Суд може перетворити на попіл усю судову реформу, яка впроваджується в Україні, тому його необхідно реформувати й очистити за першої можливості.

Нагадаємо

Вищий антикорупційний суд ще на два місяці продовжив дію запобіжного заходу ексголові Верховного Суду Всеволоду Князєву. Його 15 травня було затримано на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів.

Така неправомірна винагорода мала сприяти розв'язанню питання у справі, яку розглядала Велика палата Верховного Суду. Ідеться про справу стосовно права власності 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo. Своїм рішенням орган залишив зазначені акції пов'язаним із Жеваго компаніям, скасувавши визнання недійсними договорів купівлі-продажу, укладених 20 років тому.

Окрім того, ми розповідали, що судді Верховного Суду В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець розглянули касаційну скаргу захисту на вирок по справі обвинуваченого у замовних вбивствах, державній зраді та інших злочинах ексдепутата Олександра Шепелева, змінили йому вирок й намагались відпустити на волю у справі підкупу й втечі з СІЗО. Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП. За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воює на фронті проти рф, Олена Ковбій.

Шепелев активно виправдовував російську агресію й анексію Криму, яку він висловлював під час спілкування із представниками фсб, й активно співпрацював з терористичною "днр".