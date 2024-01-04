ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

ukenru
Эксклюзив
06:36 • 27942 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 53066 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 118823 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 152893 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125079 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120555 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153725 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116368 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122840 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130576 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 73386 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 89600 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 41076 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103031 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 79089 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 118823 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 152894 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113763 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120889 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153727 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 2522 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143292 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150933 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155402 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153512 просмотра
Актуальное
ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Киев • УНН

 • 187552 просмотра

Украинский Хельсинский союз по правам человека призывает Высший совет правосудия создать в Украине независимую судебную власть, свободную от политического влияния.

Перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

 Полномочия ВСП и были, и есть достаточно сильными. Фактически на законодательном и на нормотворческом уровне - правовом - они выписаны нормально были. Это вопрос политической воли. Это то же самое что у нас со всей системой правосудия в целом. И ВС и тот же КСУ мог бы быть как раз тем органом, который бы был качественным и профессиональным, единственное - если бы он был независимым. То есть вопрос независимости здесь ключевой. И он не зависит от того на сколько выписаны полномочия ВСП или нет, это вопрос независимости и качественной независимости участников этого органа

 - отметил Павличенко.

Он напомнил, что есть еще один инструмент выявления и привлечения к ответственности недобропорядочных судей - электронное декларирование.

"То есть механизмов привлечь судью к ответственности много. Но это вопрос формирования независимого суда, судебной среды, чего действительно не хватает нашей судебной системе", - отметил Павличенко.

В то же время по его словам прослеживается конфликт интересов в том, что Большая палата Верховного суда может рассматривать и отменять дисциплинарные решения Высшего совета правосудия в отношении судей Верховного суда.

"Здесь надо даже шире смотреть - здесь есть вопрос конфликта интересов. Если судья в составе Большой палаты ВС получит решение, по которому он принимал уже решение в составе ВСП - это же конфликт интересов, потому что он уже заряжен, так сказать, на определенное решение. И это действительно проблема", - считает Павличенко.

По его словам, на Западе Высший совет правосудия выполняет очень важную функцию и там репутация этого органа весит очень сильно, особенно для лиц, занимающих высокие должности, в том числе в Верховном суде и других судебных инстанциях.

"У нас ВСП эту функцию частично выполняет. Он является органом, который пытается оценивать более по профессиональным качествам и другим характеристикам - принадлежностью и непринадлежностью. Но на самом деле, как по мне, здесь должно быть так, чтобы ВСП сформировал нам независимую судебную систему без политических влияний", - отметил Павличенко.

Как сообщают СМИ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка помогает за деньги в судах получать нужные решения, в том числе и в Верховном суде Украины. За свои услуги по посредничеству при решении вопросов в ВС он берет суммы от 200 тысяч долларов.

Дополнение

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали.

Заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань заявила, что скомпрометированный Верховный Суд может превратить в пепел всю судебную реформу, которая внедряется в Украине, поэтому его необходимо реформировать и очистить при первой возможности. 

Напомним

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Он 15 мая был задержан на взятке в 2,7 млн долларов.

Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Кроме того, мы рассказывали, что судьи Верховного Суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец рассмотрели кассационную жалобу защиты на приговор по делу обвиняемого в заказных убийствах, государственной измене и других преступлениях экс-депутата Александра Шепелева, изменили ему приговор и пытались отпустить на свободу по делу подкупа и побега из СИЗО. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП. По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против РФ, Елена Ковбий.

Шепелев активно оправдывал российскую агрессию и аннексию Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб, и активно сотрудничал с террористической "днр".

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы