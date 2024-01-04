ВСП должен сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний - Украинский Хельсинский союз по правам человека

Перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.

Полномочия ВСП и были, и есть достаточно сильными. Фактически на законодательном и на нормотворческом уровне - правовом - они выписаны нормально были. Это вопрос политической воли. Это то же самое что у нас со всей системой правосудия в целом. И ВС и тот же КСУ мог бы быть как раз тем органом, который бы был качественным и профессиональным, единственное - если бы он был независимым. То есть вопрос независимости здесь ключевой. И он не зависит от того на сколько выписаны полномочия ВСП или нет, это вопрос независимости и качественной независимости участников этого органа - отметил Павличенко.

Он напомнил, что есть еще один инструмент выявления и привлечения к ответственности недобропорядочных судей - электронное декларирование.

"То есть механизмов привлечь судью к ответственности много. Но это вопрос формирования независимого суда, судебной среды, чего действительно не хватает нашей судебной системе", - отметил Павличенко.

В то же время по его словам прослеживается конфликт интересов в том, что Большая палата Верховного суда может рассматривать и отменять дисциплинарные решения Высшего совета правосудия в отношении судей Верховного суда.

"Здесь надо даже шире смотреть - здесь есть вопрос конфликта интересов. Если судья в составе Большой палаты ВС получит решение, по которому он принимал уже решение в составе ВСП - это же конфликт интересов, потому что он уже заряжен, так сказать, на определенное решение. И это действительно проблема", - считает Павличенко.

По его словам, на Западе Высший совет правосудия выполняет очень важную функцию и там репутация этого органа весит очень сильно, особенно для лиц, занимающих высокие должности, в том числе в Верховном суде и других судебных инстанциях.

"У нас ВСП эту функцию частично выполняет. Он является органом, который пытается оценивать более по профессиональным качествам и другим характеристикам - принадлежностью и непринадлежностью. Но на самом деле, как по мне, здесь должно быть так, чтобы ВСП сформировал нам независимую судебную систему без политических влияний", - отметил Павличенко.

Как сообщают СМИ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Григорий Мамка помогает за деньги в судах получать нужные решения, в том числе и в Верховном суде Украины. За свои услуги по посредничеству при решении вопросов в ВС он берет суммы от 200 тысяч долларов.

Дополнение

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали.

Заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань заявила, что скомпрометированный Верховный Суд может превратить в пепел всю судебную реформу, которая внедряется в Украине, поэтому его необходимо реформировать и очистить при первой возможности.

Напомним

Высший антикоррупционный суд еще на два месяца продлил действие меры пресечения экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву. Он 15 мая был задержан на взятке в 2,7 млн долларов.

Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Кроме того, мы рассказывали, что судьи Верховного Суда Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец рассмотрели кассационную жалобу защиты на приговор по делу обвиняемого в заказных убийствах, государственной измене и других преступлениях экс-депутата Александра Шепелева, изменили ему приговор и пытались отпустить на свободу по делу подкупа и побега из СИЗО. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП. По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воюет на фронте против РФ, Елена Ковбий.

Шепелев активно оправдывал российскую агрессию и аннексию Крыма, которую он высказывал во время общения с представителями фсб, и активно сотрудничал с террористической "днр".