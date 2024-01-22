Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

Круговая порука в судебной системе не позволяет привлекать к дисциплинарной ответственности судей Верховного суда. Кроме того, власть заинтересована в судьях, которые будут принимать нужные ей решения. Такие мнения озвучили опрошенные УНН эксперты.

Как сообщил ВСП в ответ на запрос УНН, ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в 2023 году после восстановления полномочного состава Высшего совета правосудия.

"Есть общее объяснение этой ситуации - круговая порука судей во всей судебной системе. Они совместно защищают себя и лично, и как корпорацию", - отметил политолог Владимир Фесенко.

В то же время эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта считает, что отсутствие случаев привлечения к дисциплинарной ответственности судей Верховного суда Высшим советом правосудия свидетельствует о том, что власть заинтересована в судьях, которые будут принимать нужные решения.

"Это свидетельствует об абсолютной формальности работы такого органа (ВСП - ред.). Общество желает, а власть, которая пытается любым способом закрывать все свои коррупционные проявления, она абсолютно формально размножает эти органы, людей которых туда выбирают - они заранее не имеют позиции и способности влиять на ситуацию. Все это абсолютно связано в один узел", - отметил он.

По его словам, власти нужны судьи, которые будут принимать нужные ей решения, а потому, надеяться, что орган, который должен бороться с недобропорядочными судьями будет рабочим, не стоит.

"Без принципиальной смены власти в государстве без глубинных изменений, ничего не изменится ни в одном органе. Мы видим этот футбольный матч, который происходит у нас в каждом органе правоохранительной системы... Реформы были, нас убеждали что все это повлияет, а на самом деле мы видим только сведение счетов с какими-то монополистами. Законность не доминирует в Украине в течение многих десятилетий. Поэтому озвученный вами случай говорит лишь об имитации работы", - добавил Шабовта.

Напомним

Ранее председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Однако к реформе нужно подойти взвешенно, и профильный парламентский комитет над этим работает.

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко также считает, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобросовестных судей, тогда будет шанс, что дела вроде экс-депутата-агента фсб, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.