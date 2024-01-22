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Кругова порука в судовій системі не дозволяє притягнути до відповідальності суддів ВС - експерти

Кругова порука в судовій системі не дозволяє притягнути до відповідальності суддів ВС - експерти

Київ • УНН

 • 153368 перегляди

Експерти стверджують, що кругова порука в українській судовій системі запобігає притягненню суддів Верховного Суду до відповідальності.

Кругова порука у судовій системі не дозволяє притягувати до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного суду. Крім того, влада зацікавлена у суддях, які ухвалюватимуть потрібні їй рішення. Такі думки озвучили опитані УНН експерти.

Як повідомила ВРП у відповідь на запит УНН, жоден суддя Верховного Суду не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності у 2023 році після відновлення повноважного складу Вищої ради правосуддя.

"Є загальне пояснення цієї ситуації - кругова порука суддів у всій судовій системі. Вони спільно захищають себе і особисто, і як корпорацію", - зазначив політолог Володимир Фесенко.

Водночас експерт з питань безпеки Сергій Шабовта вважає, що відсутність випадків притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного суду Вищою радою правосуддя свідчить про те, що влада зацікавлена у суддях, які прийматимуть потрібні рішення.

"Це свідчить про абсолютну формальність роботи такого органу (ВРП – ред.). Суспільство бажає, а влада, яка намагається в будь-який спосіб закривати всі свої корупційні прояви, вона абсолютно формально розмножує ці органи, людей яких туди обирають – вони заздалегідь не мають позиції і здатності впливати на ситуацію. Все це абсолютно пов’язано в один вузол", - зазначив він.

За його словами, владі треба судді, які будуть ухвалювати потрібні їй рішення, а тому, сподіватися, що орган, який повинен боротися з недоброчесними суддями буде робочим, не варто.

"Без принципової зміни влади в державі без глибинних змін, нічого не зміниться в жодному органі. Ми бачимо цей футбольний матч, який відбувається в нас в кожному органі правоохоронної системи… Реформи були, нас переконували що все це вплине, а насправді ми бачимо лише зведення рахунків з якимись монополістами. Законність не домінує в Україні протягом багатьох десятиріч. Тому озвучений вами випадок говорить лише про імітацію роботи", - додав Шабовта.

Нагадаємо

Раніше голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас у коментарі УНН заявив, що Верховний Суд потрібно очистити від суддів, які себе скомпрометували. Проте до реформи потрібно підійти зважено, і профільний парламентський комітет над цим працює.

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко також вважає, що Верховний Суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт ексдепутата-агента фсб, обвинуваченого у серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева, розглядатимуться прозоро і якісно. 

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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