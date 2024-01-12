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Жоден із суддів Верховного Cуду не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності минулого року - ВРП

Жоден із суддів Верховного Cуду не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності минулого року - ВРП

Київ • УНН

 • 157959 перегляди

У 2023 році жоден суддя Верховного Суду не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності

Жоден суддя Верховного Суду не був притягнутий до дисциплінарної відповідальності у 2023 році після відновлення повноважного складу Вищої ради правосуддя. Про це йдеться у відповіді ВРП на запит УНН.

Деталі

"У Вищій раді правосуддя протягом 2023 року розглянуто 2 139 дисциплінарних скарг. У 2023 році Дисциплінарними палатами Вищої ради правосуддя ухвалено 6 рішень про притягнення 6 суддів місцевих судів до дисциплінарної відповідальності. Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів Верховного Суду в цей період не ухвалювались", - ідеться у відповіді на запит.

Повноважний склад Вищої ради правосуддя був відновлений 12 січня 2023 року.

Водночас ВРП зазначила, що минулого року не отримувала на повторний розгляд скарги відповідно до рішень Великої палати Верховного Суду.

Раніше юрист, який нині перебуває на фронті, Олексій Лясковець у коментарі УНН розповів, що необхідні законодавчі зміни, аби був чіткий перелік підстав для перегляду рішень Вищої ради правосуддя членами Великої палати Верховного Суду, адже нині це гра в одні ворота. За його словами, Вища рада правосуддя повинна ухвалювати остаточні рішення щодо дисциплінарної відповідальності суддів.

Водночас у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі на запит УНН повідомили, що за весь час діяльності САП на вчиненні корупційних злочинів було викрито 88 суддів, серед яких судді, які обіймали посади у судах першої інстанції, апеляції та у Верховному Суді, у тому числі за 2023 рік - 16 суддів.

"Переважна кількість суддів викрита на одержанні неправомірної вигоди, зловживанні впливом тощо", - додали у відомстві.

Всього до суду було скеровано 75 кримінальних проваджень щодо суддів з обвинувальними актами, з них 9 обвинувальних актів - у 2023 році. Вироками ВАКС засуджено 32 судді першої та апеляційної інстанцій (за 2023 рік - 8).

Нагадаємо

Раніше голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас у коментарі УНН заявив, що Верховний Суд потрібно очистити від суддів, які себе скомпрометували. Проте до реформи потрібно підійти зважено, і профільний парламентський комітет над цим працює.

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко також вважає, що Верховний Суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт ексдепутата-агента фсб, обвинуваченого у серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева, розглядатимуться прозоро і якісно. 

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.  

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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