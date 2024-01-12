Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
Киев • УНН
В 2023 году ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности
Ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в 2023 году после восстановления полномочного состава Высшего совета правосудия. Об этом говорится в ответе ВСП на запрос УНН.
Детали
"В Высшем совете правосудия в течение 2023 года рассмотрено 2 139 дисциплинарных жалоб. В 2023 году Дисциплинарными палатами Высшего совета правосудия принято 6 решений о привлечении 6 судей местных судов к дисциплинарной ответственности. Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судей Верховного Суда в этот период не принимались", - говорится в ответе на запрос.
Полномочный состав Высшего совета правосудия был восстановлен 12 января 2023 года.
В то же время ВСП отметил, что в прошлом году не получал на повторное рассмотрение жалобы в соответствии с решениями Большой палаты Верховного Суда.
Ранее юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец в комментарии УНН рассказал, что необходимы законодательные изменения, чтобы был четкий перечень оснований для пересмотра решений Высшего совета правосудия членами Большой палаты Верховного Суда, ведь сейчас это игра в одни ворота. По его словам, Высший совет правосудия должен принимать окончательные решения по дисциплинарной ответственности судей.
В то же время в Специализированной антикоррупционной прокуратуре на запрос УНН сообщили, что за все время деятельности САП на совершении коррупционных преступлений было разоблачено 88 судей, среди которых судьи, занимавшие должности в судах первой инстанции, апелляции и в Верховном Суде, в том числе за 2023 год - 16 судей.
"Подавляющее количество судей уличены в получении неправомерной выгоды, злоупотреблении влиянием и т.д.", - добавили в ведомстве.
Всего в суд было направлено 75 уголовных производств в отношении судей с обвинительными актами, из них 9 обвинительных актов - в 2023 году. Приговорами ВАКС осуждены 32 судьи первой и апелляционной инстанций (за 2023 год - 8).
Напомним
Ранее председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Однако к реформе нужно подойти взвешенно, и профильный парламентский комитет над этим работает.
Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко также считает, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобросовестных судей, тогда будет шанс, что дела вроде экс-депутата-агента фсб, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно.
Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.
Ни один из судей Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности в прошлом году - ВСП
В 2023 году ни один судья Верховного Суда не был привлечен к дисциплинарной ответственности.
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