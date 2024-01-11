Україна може використати досвід Франції, де були звільнені всі судді, для реформування й очищення верховного суду - юрист

Верховний суд потрібно очистити й реформувати по прикладу того, як це було у Франції після Другої світової війни, коли звільнили усіх суддів. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив юрист, який нині перебуває на фронті, Олексій Лясковець.

Деталі

Верховний суд останнім часом потрапив у кілька серйозних скандалів. Зокрема Київський окружний адміністративний суд поновив на посаді судді Верховного суду Богдана Львова, який має російське громадянство. Крім того раніше на хабарі 2,7 млн дол. впіймали колишнього голову ВС Всеволода Князєва. У його справі фігурують й інші судді Верховного суду. У ЗМІ також зʼявилася інформація про ще один можливий корупційний злочин суддів ВС. Зокрема мова йде про те, що народний депутат від "Опозиційної платформи – За Життя" Григорій Мамка міг допомогти ексдепутату, обвинуваченому у серії замовних вбивств та держраді Олександру Шепелеву отримати потрібне рішення у Верховному суді по одній зі справ.

"Я повністю з вами погоджуюся, потрібно (реформувати ВС – ред.) і на часі", - зазначив Лсковець, коментуючи питання про те, чи потрібно реформувати ВС й очищувати його з огляду на скандали й інформацію у ЗМІ про те, що, Мамка міг допомогти Шепелеву отримати потрібне рішення у Верховному суді.

Він також зазначив, що інформацію у ЗМІ щодо того, що Шепелев міг заплатити за потрібне йому рішення Верховного суду повинні перевірити правоохоронці. "Цю інформацію мають вивчати і перевіряти правоохоронці", - зазначив Лясковець.

За його словами, посади у Верховному суді повинні займати як люди, які вже мають судову карʼєру – працювали в тому числі в нижчих судових інстанціях, так і люди "зі сторони". Однак, за його словами, все одно залишається ризик того, що нові судді Верховного суду можуть знаходитися під впливом.

"Ми маємо неоднозначну судову практику, практику яка змінюється, практику яка підлаштовується. Якщо ж взяти людей із системи – то де гарантія того, що ці люди не пов’язані і є більш принциповими. Тому якщо чесно – не знаю яким механізм має бути. Те що їх треба міняти – це однозначно, але як правильно – треба думати. Це дуже тяжко. Подивіться навіть на ВККС (Вища кваліфікаційна комісія суддів – ред.) – її ще не обрали, а вже маємо шквал агентів Кремля, з паспортами чи без громадянства…", - зазначив Лясковець.

Як приклад він навів звільнення усіх суддів у Франції після Другої світової війни, коли таким чином систему очистили від клановості і династій.

"От щось подібне треба робити у нас. Погляньте на тих, хто у нас працював у судовій системі – які статки вони мають, більше ніж у тих, хто працював у бізнесі. І тут ще одне питання – гляньте скільки людей подало (заявки – ред.) на конкурс на суддів першої інстанції, і дуже дивно що там велика кількість чоловіків. Тобто захищати країну немає кому, а пристосуватися і обдирати державу – стоїть черга. І це прикро", - додав Лясковець.

Додамо

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко вважає, що Верховний суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт Шепелева, розглядатимуться прозоро і якісно.

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.

Про необхідність очищення Верховного суду від суддів, які себе скомпрометували заявив також голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас.

Нагадаємо

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах.

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій.