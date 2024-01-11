Украина может использовать опыт Франции, где были уволены все судьи, для реформирования и очищения верховного суда - юрист

Верховный суд нужно очистить и реформировать по примеру того, как это было во Франции после Второй мировой войны, когда уволили всех судей. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал юрист, который сейчас находится на фронте, Алексей Лясковец.

Детали

Верховный суд в последнее время попал в несколько серьезных скандалов. В частности Киевский окружной административный суд восстановил в должности судьи Верховного суда Богдана Львова, который имеет российское гражданство. Кроме того, ранее на взятке 2,7 млн долл. поймали бывшего главу ВС Всеволода Князева. В его деле фигурируют и другие судьи Верховного суда. В СМИ также появилась информация о еще одном возможном коррупционном преступлении судей ВС. В частности речь идет о том, что народный депутат от "Оппозиционной платформы - За Жизнь" Григорий Мамка мог помочь экс-депутату, обвиняемому в серии заказных убийств и госсовете Александру Шепелеву получить нужное решение в Верховном суде по одному из дел.

"Я полностью с вами согласен, нужно (реформировать ВС - ред.) и актуально", - отметил Лсковец, комментируя вопрос о том, нужно ли реформировать ВС и очищать его, учитывая скандалы и информацию в СМИ о том, что, Мамка мог помочь Шепелеву получить нужное решение в Верховном суде.

Он также отметил, что информацию в СМИ о том, что Шепелев мог заплатить за нужное ему решение Верховного суда должны проверить правоохранители. "Эту информацию должны изучать и проверять правоохранители", - отметил Лясковец.

По его словам, должности в Верховном суде должны занимать как люди, которые уже имеют судебную карьеру - работали в том числе в низших судебных инстанциях, так и люди "со стороны". Однако, по его словам, все равно остается риск того, что новые судьи Верховного суда могут находиться под влиянием.

"Мы имеем неоднозначную судебную практику, практику которая меняется, практику которая подстраивается. Если же взять людей из системы - то где гарантия того, что эти люди не связаны и являются более принципиальными. Поэтому если честно - не знаю каким механизм должен быть. То что их надо менять - это однозначно, но как правильно - надо думать. Это очень тяжело. Посмотрите даже на ВККС (Высшая квалификационная комиссия судей - ред.) - ее еще не избрали, а уже имеем шквал агентов Кремля, с паспортами или без гражданства...", - отметил Лясковец.

В качестве примера он привел увольнение всех судей во Франции после Второй мировой войны, когда таким образом систему очистили от клановости и династий.

"Вот что-то подобное надо делать у нас. Посмотрите на тех, кто у нас работал в судебной системе - какое состояние они имеют, больше чем у тех, кто работал в бизнесе. И здесь еще один вопрос - посмотрите сколько людей подало (заявки - ред.) на конкурс на судей первой инстанции, и очень странно, что там большое количество мужчин. То есть защищать страну некому, а приспособиться и обдирать государство - стоит очередь. И это обидно", - добавил Лясковец.

Добавим

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.

О необходимости очищения Верховного суда от скомпрометировавших себя судей заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В РФ он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против РФ, Елена Ковбий.