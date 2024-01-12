В справі Шепелева без "бабок" не обійшлося - Мосійчук

Правоохоронці повинні зареєструвати й довести до логічного завершення кримінальне провадження щодо можливого підкупу суддів Верховного суду, які розглядали справу про втечу з-під варти ексдепутата, обвинуваченого у серії замовних вбивств і держзраді Олександра Шепелева. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив громадський діяч та колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

Деталі

У ЗМІ зʼявилася інформація про можливий підкуп суддів Верховного суду В’ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець, які розглядали касацію на вирок Шепелеву й змінили його на користь ексдепутата, чим майже відпустили його на свободу. До цього нібито причетний нардеп від забороненої "Опозиційної платформи За життя" Григорій Мамка.

"Зареєструвати провадження звісно можна. Але питання більше в тому, щоб зареєструвати і реально перевірити і довести до логічного завершення. Я скажу так – Мамка, папка, бабка, не знаю, але те що судді беруть хабарі і виносять неадекватні рішення щодо кримінальних проваджень і відвертого криміналу – і у Шепелева ж відвертий кримінал власне, це звісно факт. І це треба відслідковувати", - сказав Мосійчук.

На його думку, в Україні необхідно провести судову реформу, а також створити підрозділ в одному з існуючих правоохоронних органів, зокрема Національному антикорупційному бюро України, який би перевіряв суддів на предмет хабарництва.

Треба повністю змінювати судову систему, але зараз там війна. Тому треба хоча б створити якийсь підрозділ в якомусь правоохоронному органі – в НАБУ бажано, який буде відслідковувати суддів. Тому що такі рішення не з’являються ж безкоштовно. Ні по Шепелеву, ні по цьому Редькіну (підозрюваному у вбивстві добровольця та учасниці АТО Аміни Окуєвої – ред.), що банда кілерів. Ну випускати вбивць? Це комусь може в голову вкластися? ДНК на автоматі його, з якого Аміну розсліляли, і суд випускає. Тому, ми ж розуміємо що ні в справі Шепелева, ні тут без бабок не обійшлося - зазначив Мосійчук.

Ексдепутат зазначив, що у США існує такий правоохоронний орган, а тим хто повідомляє про хабарництво суддів навіть дають захист.

"Тому треба щось робити, бо у нас вбивці вже виходять на волю", - додав він.

Раніше Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід із утримання під вартою на домашній арешт Ігорю Редькіну, якого підозрюють у вбивстві українського добровольця, ветерана АТО Аміни Окуєвої. Після цього він втік до Угорщини, яка відмовилась його видати Україні через війну.

Додамо

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко вважає, що Верховний суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт Шепелева, розглядатимуться прозоро і якісно.

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.

Про необхідність очищення Верховного суду від суддів, які себе скомпрометували заявив також голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас.

Нагадаємо

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах.

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій.