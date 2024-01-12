В деле Шепелева без "бабок" не обошлось - Мосийчук

Правоохранители должны зарегистрировать и довести до логического завершения уголовное производство относительно возможного подкупа судей Верховного суда, которые рассматривали дело о побеге из-под стражи экс-депутата, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал общественный деятель и бывший народный депутат Игорь Мосийчук.

Детали

В СМИ появилась информация о возможном подкупе судей Верховного суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец, которые рассматривали кассацию на приговор Шепелеву и изменили его в пользу экс-депутата, чем почти отпустили его на свободу. К этому якобы причастен нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы За жизнь" Григорий Мамка.

"Зарегистрировать производство конечно можно. Но вопрос больше в том, чтобы зарегистрировать и реально проверить и довести до логического завершения. Я скажу так - Мамка, папка, бабка, не знаю, но то что судьи берут взятки и выносят неадекватные решения по уголовным производствам и откровенному криминалу - и у Шепелева же откровенный криминал собственно, это конечно факт. И это надо отслеживать", - сказал Мосийчук.

По его мнению, в Украине необходимо провести судебную реформу, а также создать подразделение в одном из существующих правоохранительных органов, в частности Национальном антикоррупционном бюро Украины, которое бы проверяло судей на предмет взяточничества.

Надо полностью менять судебную систему, но сейчас там война. Поэтому надо хотя бы создать какое-то подразделение в каком-то правоохранительном органе - в НАБУ желательно, которое будет отслеживать судей. Потому что такие решения не появляются же бесплатно. Ни по Шепелеву, ни по этому Редькину (подозреваемому в убийстве добровольца и участницы АТО Амины Окуевой - ред.), что банда киллеров. Ну выпускать убийц? Это кому-то может в голову уложиться? ДНК на автомате его, с которого Амину расследовали, и суд выпускает. Поэтому, мы же понимаем что ни в деле Шепелева, ни здесь без бабок не обошлось - отметил Мосийчук.

Экс-депутат отметил, что в США существует такой правоохранительный орган, а тем кто сообщает о взяточничестве судей даже дают защиту.

"Поэтому надо что-то делать, потому что у нас убийцы уже выходят на свободу", - добавил он.

Ранее Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест Игорю Редькину, которого подозревают в убийстве украинского добровольца, ветерана АТО Амины Окуевой. После этого он сбежал в Венгрию, которая отказалась его выдать Украине из-за войны.

Добавим

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева, будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.

О необходимости очистки Верховного суда от скомпрометировавших себя судей заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В РФ он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.