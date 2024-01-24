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ВККС повинна провести перевірку публічної інформації про суддів ВС в рамках їх кваліфікаційного оцінювання – експерт

ВККС повинна провести перевірку публічної інформації про суддів ВС в рамках їх кваліфікаційного оцінювання – експерт

Київ • УНН

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Колегія суддів Верховного Суду підозрюється у можливому хабарництві, яке дозволило колишньому народному депутату, звинуваченому у державній зраді, втекти. Цей інцидент підкреслює необхідність більш надійної системи перевірки суддів Верховного Суду в Україні.

Судді Верховного суду України повинні пройти кваліфікаційне оцінювання, в рамках якого перевірятиметься публічна інформація щодо них. Про це заявила начальник юридичного відділу ГО "Центр протидії корупції" Олена Щербан в коментарі УНН.

Звісно у нас є ВС, який також повинен пройти (кваліфікаційне оцінювання – ред.) – не справедливо коли чинних суддів перших, апеляційних інстанцій перевіряють, а ВС, який сам не пройшов очищення, може зараз скасовувати рішення по цим суддям. Оцю кругову поруку теж треба знімати

- зазначила Щербан.

За її словами, в ході кваліфікаційного оцінювання чинними суддями, Вища кваліфікаційна комісія суддів перевіряє всю публічну інформацію щодо них.

"Коли кожен такий суддя проходить це кваліфікаційне оцінювання – ГРД (Громадська рада доброчесності – ред.) готує по ним свої матеріали, збирає всю публічну інформацію, ВККС самостійно, і всі факти, які там знайдені публічно - вони є предметом цього розгляду. Якщо звісно суддя не відповідає вимогам на посаду судді – його рекомендують до звільнення Вищій раді правосуддя, яка і приймає остаточне рішення", - зазначила Щербан, коментуючи інформацію, яка зʼявилася у ЗМІ щодо можливого підкупу колегії суддів Верховного суду, які розглядали справу про втечу з-під варти колишнього нардепа, підозрюваного у серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева.

Вона зазначила, що це не зовсім процедура перевірки доброчесності суддів, але це відбувається в рамках кваліфікаційного оцінювання. "Але є звісно історія про те що … є питання до тих суддів, які раніше – за старої ВККС це проходили, там були питання щодо якості, тому що багато недобдрочесних суддів попроходили це кваліфікаційне оцінювання", - додала Щербан.

Водночас, за її словами, необхідно посилювати процес відбору суддів, щоб мінімізувати потрапляння недоброчесних осіб у судову владу. Щербан додала, що процедури перевірки доброчесності суддів можна довго вдосконалювати, над ними працювати. Але все одно на 100% ризиків того що в систему потрапить недоброчесна людина не можливо передбачити. "Звісно існують механізми і способи того, як все таки перевіряти доброчесність досить якісно", - зазначила Щербан.

За її словами, це великою мірою залежить від якісної роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів й того як вона буде перевіряти доброчесність, попередню діяльність майбутніх суддів, аналізувати їхній майновий стан.

Додамо

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко вважає, що Верховний Суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт Шепелева розглядатимуться прозоро і якісно. 

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.

Про необхідність очищення Верховного Суду від суддів, які себе скомпрометували, заявив також голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас.

Нагадаємо 

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах. 

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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