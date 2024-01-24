ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

Судьи Верховного суда Украины должны пройти квалификационное оценивание, в рамках которого будет проверяться публичная информация о них. Об этом заявила начальник юридического отдела ОО "Центр противодействия коррупции" Елена Щербань в комментарии УНН.

Конечно у нас есть ВС, который также должен пройти (квалификационное оценивание - ред.) - не справедливо когда действующих судей первых, апелляционных инстанций проверяют, а ВС, который сам не прошел очистку, может сейчас отменять решения по этим судьям. Эту круговую поруку тоже надо снимать - отметила Щербань.

По ее словам, в ходе квалификационного оценивания действующими судьями, Высшая квалификационная комиссия судей проверяет всю публичную информацию о них.

"Когда каждый такой судья проходит это квалификационное оценивание - ОСД (Общественный совет добропорядочности - ред.) готовит по ним свои материалы, собирает всю публичную информацию, ВККС самостоятельно, и все факты, которые там найдены публично - они являются предметом этого рассмотрения. Если конечно судья не соответствует требованиям на должность судьи - его рекомендуют к увольнению Высшему совету правосудия, который и принимает окончательное решение", - отметила Щербань, комментируя информацию, которая появилась в СМИ относительно возможного подкупа коллегии судей Верховного суда, которые рассматривали дело о побеге из-под стражи бывшего нардепа, подозреваемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева.

Она отметила, что это не совсем процедура проверки добропорядочности судей, но это происходит в рамках квалификационного оценивания. "Но есть конечно история о том, что ... есть вопросы к тем судьям, которые раньше - при старой ВККС это проходили, там были вопросы по качеству, потому что много недобропорядочных судей попроходили это квалификационное оценивание", - добавила Щербань.

В то же время, по ее словам, необходимо усиливать процесс отбора судей, чтобы минимизировать попадание недобропорядочных лиц в судебную власть. Щербань добавила, что процедуры проверки добропорядочности судей можно долго совершенствовать, над ними работать. Но все равно на 100% рисков того, что в систему попадет недобропорядочный человек невозможно предсказать. "Конечно существуют механизмы и способы того, как все же проверять добродетель достаточно качественно", - отметила Щербань.

По ее словам, это во многом зависит от качественной работы Высшей квалификационной комиссии судей и того как она будет проверять добропорядочность, предыдущую деятельность будущих судей, анализировать их имущественное положение.

Добавим

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко считает, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобропорядочных судей, тогда будет шанс, что дела вроде Шепелева будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.

О необходимости очищения Верховного Суда от судей, которые себя скомпрометировали, заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против РФ, Елена Ковбий.