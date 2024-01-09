Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

В Украине должна быть действенная процедура проверки судей Верховного суда на добропорядочность, чтобы его можно было очистить. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала заместитель исполнительного директора, руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции (ЦПК) Елена Щербань.

Здесь точно в целом рецептом для всех таких кейсов (дел, в которых судьи Верховного суда компрометируют - ред.) будет история об очищении Верховного суда. И здесь действительно нужны законодательные инициативы, поскольку каких-то процедур оценивания судей Верховного суда нет пока, но их нужно устанавливать, нужно иметь возможность проверять добродетель судей ВС - отметила Щербань.

Она, в частности, напомнила, что дело против бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, которого задержали на взятке, подорвало доверие к ВС и члены Большой палаты оказались скомпрометированными. А потому, по словам Щербань, они не должны участвовать в заседаниях Высшего совета правосудия, где рассматриваются вопросы о дисциплинарной ответственности их коллег.

"Поэтому первое что нужно сделать - это в конце концов заняться вопросами добропорядочности судей Верховного суда, и в дальнейшем - формировать какую-то специальную коллегию, или специальную какую-то палату судей, которые могут рассматривать такие вопросы", - добавила Щербань.

В то же время, по ее словам, в судебной системе существует практика "круговой поруки", когда Высший совет правосудия принимает решение о дисциплинарной ответственности судей, а Большая палата Верховного суда их отменяет и отправляет на повторное рассмотрение в ВСП.

"Но в целом вообще в судебной власти существует история такой круговой поруки, о которой вы говорите, она в принципе свойственна. И для того собственно и очищался ВСП, чтобы это не работало, чтобы ВСП не покрывал судей, которые совершают дисциплинарные правонарушения. И уже мы очистили ВСП, очистили ВККС, следующая стадия - очистить ВС, вот и все. И предусмотреть процедуры, по которым судьи будут понимать, что такой пинг-понг не пройдет и они будут иметь за это ответственность - могут даже поплатиться за это своей должностью", - отметила Щербань.

Дополнение

Ранее юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.

О необходимости очистки Верховного суда от судей, которые себя скомпрометировали заявил также председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас.

Напомним

Коллегия Верховного Суда изменила приговор Шепелеву по делу побега из-под стражи и пыталась отпустить его на свободу. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В РФ он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах. Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.