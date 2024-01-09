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Україні необхідна дієва процедура очищення Верховного суду - ЦПК

Україні необхідна дієва процедура очищення Верховного суду - ЦПК

Київ • УНН

 • 201620 перегляди

ЦПК закликає запровадити ефективні процедури перевірки суддів Верховного Суду для відновлення доброчесності суду.

В Україні повинна бути дієва процедура перевірки суддів Верховного суду на доброчесність, щоб його можна було очистити. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила заступниця виконавчого директора, керівниця юридичного відділу Центру протидії корупції (ЦПК) Олена Щербан.

 Тут точно загалом рецептом для всіх таких кейсів (справ у яких судді Верховного суду компрометують – ред.) буде історія про очищення Верховного суду. І тут дійсно потрібні законодавчі ініціативи, оскільки якихось процедур оцінювання суддів Верховного суду немає наразі, але їх потрібно встановлювати, потрібно мати можливість перевіряти доброчесність суддів ВС 

- зазначила Щербан.

Вона, зокрема, нагадала, що справа проти колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва, якого затримали на хабарі, підірвала довіру до ВС й члени Великої палати виявилися скомпрометованими. А тому, за словами Щербан, вони не повинні брати участь у засіданнях Вищої ради правосуддя, де розглядаються питання про дисциплінарну відповідальність їхніх колег.

"Тому перше що потрібно зробити – це врешті-решт зайнятися питаннями доброчесності суддів Верховного суду, і в подальшому – формувати якусь спеціальну колегію, чи спеціальну якусь палату суддів, які можуть розглядати такі питання", - додала Щербан.

Водночас, за її словами, в судовій системі існує практика "кругової поруки", коли Вища рада правосуддя ухвалює рішення про дисциплінарну відповідальність суддів, а Велика палата Верховного суду їх скасовує й відправляє на повторний розгляд до ВРП.

"Але загалом взагалі в судовій владі існує історія такої кругової поруки, про яку ви говорите, вона в принципі властива. І для того власне і очищувалась ВРП, щоб це не працювало, щоб ВРП не покривала суддів, які вчиняють дисциплінарні правопорушення. І вже ми очистили ВРП, очистили ВККС, наступна стадія – очистити ВС, от і все. І передбачити процедури, за якими судді будуть розуміти що такий пінг-понг не пройде і вони будуть мати за це відповідальність – можуть навіть поплатитися за це своєю посадою", - зазначила Щербан.

Доповнення

Раніше юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.

Про необхідність очищення Верховного суду від суддів, які себе скомпрометували заявив також голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас.

Нагадаємо

Колегія Верховного Суду змінила вирок Шепелеву у справі втечі з-під варти й намагалася відпустити його на свободу. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.

 Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах. Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.  

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій

Лілія Подоляк

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