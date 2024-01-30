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Незрозуміло, чому судді ВС, у яких в рамках справи Князєва знайшли "мічені купюри", досі без підозр - Transparency International Україна

Незрозуміло, чому судді ВС, у яких в рамках справи Князєва знайшли "мічені купюри", досі без підозр - Transparency International Україна

Київ • УНН

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Національне антикорупційне бюро України затримало Всеволода Князєва за підозрою в отриманні хабарів на суму 2,7 мільйона доларів. Під час обшуків було виявлено "мічені купюри" у інших суддів Верховного Суду, але вони досі без підозр.

Понад вісім місяців минуло з того часу, як Національне антикорупційне бюро України повідомило про затримання на хабарі загальним обсягом 2,7 млн доларів голови Верховного Суду України Всеволода Князєва. Під час розслідування виявилося, що отримані кошти він мав передати іншим суддям Верховного суду для ухвалення ними потрібних рішень. У декого з них в ході обшуків навіть знайшли "мічені купюри", проте частина "мічених" коштів взагалі зникла. Князєва у підсумку звільнили з ВС, а от решта суддів, які можуть бути причетні до його справи, продовжують там працювати й розглядати справи, передає УНН.

Деталі

В рамках справи Князєва було проведено понад 30 обшуків. В тому числі у інших суддів Верховного суду. Слідство вилучило "мічені кошти" у чотирьох суддів. Прізвища суддів Верховного суду, які можуть бути причетними до справи Князєва, попри обіцянку НАБУ досі не озвучило.

В антикорупційній організації Transparency International Україна у коментарі УНН зазначили, що незрозуміло, чому судді ВС, у яких під час обшуків знайшли "мічені купюри", досі не отримали підозр. 

"Якщо ж брати цю справу, то можна лише здогадуватися, чому залишаються без підозри інші судді, у яких відшукали "мічені купюри". Можливим є варіант, що детективи НАБУ не встановили, яким чином підозрюваний ексголова ВС передавав їм ці гроші. І якщо цих моментів не буде зʼясовано, то справа просто "розвалиться", адже їх підозра не досягне стандарту "обґрунтована підозра", як це вимагається законодавством", - зазначили в організації.

Там нагадали, що органи держави не можуть озвучувати прізвища та імена причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб через обовʼязки, які на них покладені презумпцією невинуватості. Тобто, поки немає обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, сторона обвинувачення не може називати прізвища та імена осіб, які підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні злочинів. 

Саме тому, за словам Transparency International Україна, НАБУ та САП завуальовано інформують про результати досудового розслідування злочинів.

"В цілому, справа Князєва з березня 2024 року має бути скерована до суду для вирішення обвинувачення по суті. Тому в ході дослідження доказів ми можемо дізнатися більше інформації, і про долю цих суддів, у яких відшукали кошти, також", - додали в антикорупційній організації.

Нагадаємо

УНН розповідало про суддів резонансні справи  2023 року, у яких фігурують судді. Йшлося зокрема про затримання на хабарі Князєва

Крім того, минулого року не менш одіозною виявилася й справа про втечу колишнього нардепа, обвинуваченого у серії замовних вбивств та державній зраді, агента фсб Олександра Шепелева , яка також розглядалася колегією суддів Касаційної кримінальної палати Верховного Суду. Судді В’ячеслав Маринич, Володимир Король та Алла Макаровець неочікувано вирішили закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Коментуючи таке рішення, експерти, опитані УННвказують  на те, що судді могли бути зацікавлені в ухваленні рішення на користь агента фсб. 

Окрім того, наприкінці 2023 року НАБУ та САП викрили "на гарячому" чотирьох суддів Київського апеляційного суду - В’ячеслава Дзюбіна, Ігоря Паленика, Віктора Глиняного та Юрія Сливу. Їх підозрюють в отриманні 35 тис. доларів хабаря.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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