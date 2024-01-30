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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 08:56  •  29607 просмотра

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Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Всеволода Князева по подозрению в получении взяток на сумму 2,7 миллиона долларов. Во время обысков были обнаружены "меченые купюры" у других судей Верховного Суда, но они до сих пор без подозрений.

Более восьми месяцев прошло с тех пор, как Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о задержании на взятке общим объемом 2,7 млн долларов председателя Верховного Суда Украины Всеволода Князева. В ходе расследования оказалось, что полученные средства он должен был передать другим судьям Верховного суда для принятия ими нужных решений. У некоторых из них в ходе обысков даже нашли "меченые купюры", однако часть "меченых" средств вообще исчезла. Князева в итоге уволили из ВС, а вот остальные судьи, которые могут быть причастны к его делу, продолжают там работать и рассматривать дела, передает УНН.

Детали

В рамках дела Князева было проведено более 30 обысков. В том числе у других судей Верховного суда. Следствие изъяло "меченые средства" у четырех судей. Фамилии судей Верховного суда, которые могут быть причастны к делу Князева, несмотря на обещание НАБУ до сих пор не озвучило.

В антикоррупционной организации Transparency International Украина в комментарии УНН отметили, что непонятно, почему судьи ВС, у которых во время обысков нашли "меченые купюры", до сих пор не получили подозрений 

"Если же брать это дело, то можно только догадываться, почему остаются без подозрения другие судьи, у которых нашли "меченые купюры". Возможен вариант, что детективы НАБУ не установили, каким образом подозреваемый экс-глава ВС передавал им эти деньги. И если эти моменты не будут выяснены, то дело просто "развалится", ведь их подозрение не достигнет стандарта "обоснованное подозрение", как это требуется законодательством", - отметили в организации.

Там напомнили, что органы государства не могут озвучивать фамилии и имена причастных к совершению уголовных преступлений лиц из-за обязанностей, которые на них возложены презумпцией невиновности. То есть, пока нет обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу, сторона обвинения не может называть фамилии и имена лиц, которые подозреваются или обвиняются в совершении преступлений. 

Именно поэтому, по словам Transparency International Украина, НАБУ и САП завуалировано информируют о результатах досудебного расследования преступлений.

"В целом, дело Князева с марта 2024 года должно быть направлено в суд для решения обвинения по существу. Поэтому в ходе исследования доказательств мы можем узнать больше информации, и о судьбе этих судей, у которых нашли средства, также", - добавили в антикоррупционной организации.

Напомним,

УНН рассказывало о судьях резонансные дела  2023 года, в которых фигурируют судьи. Речь шла в частности о задержании на взятке Князева

Кроме того, в прошлом году не менее одиозным оказалось и дело о побеге бывшего нардепа, обвиняемого в серии заказных убийств и государственной измене, агента фсб Александра Шепелева , которое также рассматривалось коллегией судей Кассационной уголовной палаты Верховного Суда. Судьи Вячеслав Маринич, Владимир Король и Алла Макаровец неожиданно решили закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Комментируя такое решение, эксперты, опрошенные УННуказывают  на то, что судьи могли быть заинтересованы в принятии решения в пользу агента фсб. 

Кроме того, в конце 2023 года НАБУ и САП разоблачили "на горячем" четырех судей Киевского апелляционного суда - Вячеслава Дзюбина, Игоря Паленика, Виктора Глиняного и Юрия Сливу. Их подозревают в получении 35 тыс. долларов взятки.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
Незрозуміло, чому судді ВС, у яких в рамках справи Князєва знайшли "мічені купюри", досі без підозр - Transparency International Україна
It is unclear why Supreme Court judges, who were found to have "marked bills" in the Knyazev case, are still not suspected - Transparency International Ukraine
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало Всеволода Князева по подозрению в получении взяток на сумму 2,7 миллиона долларов. Во время обысков были обнаружены "меченые купюры" у других судей Верховного Суда, но они до сих пор без подозрений.

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