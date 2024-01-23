Звільнити всіх суддів ВС одночасно під час війни не можна, тому ВРП та НАБУ повинні займатися очисткою установи - політолог

Верховний Суд потрібно очищувати від недоброчесних суддів, проте не одночасним звільненням усіх суддів, бо під час війни це може паралізувати судову систему. Над очищенням повинні працювати Національне антикорупційне бюро України та Вища рада правосуддя. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог Геннадій Дубов.

"На мою думку, з приводу очищення від таких суддів, НАБУ цим, власне, і займається, викриває суддів, які отримують неправомірну вигоду, притягаючи їх до кримінальної відповідальності, і перешкоджають чи мають перешкоджати тому, про що ви говорите, корупції в судах. Окрім того, дуже бажано, щоб нормально запрацювала ВРП, вона вже набула всіх необхідних інструментів для очищення судової влади, і якщо вона буде їх належно використовувати, – у тому числі звільняючи суддів за порушення присяги, а вона має такі повноваження – то тоді все буде краще", - зазначив Дубов.

Разом з тим, на його думку, одночасне звільнення всіх суддів Верховного Суду під час війни паралізує судову систему, яка зараз хоч якось працює.

"Тому під час війни радикальних реформ допускати не варто, а от очищувати, звісно, треба. Ми просто можемо реформою добити судову гілку влади", - зазначив політолог.

Він нагадав, що судова реформа, яка почалася в Україні після Революції гідності, досі ще не завершилася, зокрема, досі не створений Вищий суд інтелектуальної власності.

Водночас Дубов нагадав, що правоохоронці мають всі можливості для того, щоб притягати до відповідальності недоброчесних суддів. "Повертаючись до правоохоронних органів – вони мали і продовжують мати всі інструменти, щоб притягати до відповідальності таких суддів. Питання в реалізації цих інструментів", - зазначив він.

Нагадаємо

У ЗМІ зʼявилася інформація про можливий підкуп суддів Верховного Суду В’ячеслава Маринича, Володимира Короля та Алли Макаровець, які розглядали касацію на вирок Шепелеву й змінили його на користь ексдепутата, чим майже відпустили його на свободу. До цього нібито причетний нардеп від забороненої "Опозиційної платформи За життя" Григорій Мамка.

Зокрема, колегія суддів ВС вирішила закрити один з епізодів справи, який стосувався підкупу, через, на їхній погляд, недостатню кількість доказів. Через це майно екснардепа по цьому епізоду не конфісковуватимуть. Хоча, як зазначають експерти, опитані УНН, судді ВС не мали права безпосередньо досліджувати будь-які докази.

Окрім того, судді зарахували у строк відбутого покарання термін перебування Шепелева в СІЗО рф. У рф він був затриманий за екстрадиційним запитом України. Через рік росія відмовилася видати екснардепа-втікача Україні, посилаючись на загрози власній національній безпеці. Виявилося, що Шепелев цінний для росії, бо був агентом фсб та гру.

Колегія Верховного Суду також скористалася "законом Савченко" і зарахувала Шепелеву у строк відбування покарання його перебування в СІЗО за обвинуваченням в інших справах.

Прокурор оскаржила дії суддів Верховного Суду у ВРП.

За автоматичним розподілом скаргу у справі Шепелева розглядатиме перша в історії суддя-член ВРП, яка воювала на фронті проти рф, Олена Ковбій.

Голова підкомітету з питань організації та діяльності адвокатури, органів надання правової допомоги комітету Верховної Ради України з питань правової політики Володимир Ватрас у коментарі УНН заявив, що Верховний Суд потрібно очистити від суддів, які себе скомпрометували. Проте до реформи потрібно підійти зважено, і профільний парламентський комітет над цим працює.

Голова громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) Катерина Бутко також вважає, що Верховний Суд потрібно реформувати й очистити від недоброчесних суддів, тоді буде шанс, що справи на кшталт ексдепутата-агента фсб, обвинуваченого у серії замовних вбивств та держзраді Олександра Шепелева розглядатимуться прозоро і якісно.

Юрист, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко заявив УНН, що перед Вищою радою правосуддя стоїть завдання сформувати в Україні незалежну судову систему без політичних впливів.