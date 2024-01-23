Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

Верховный Суд нужно очищать от недобропорядочных судей, однако не одновременным увольнением всех судей, потому что во время войны это может парализовать судебную систему. Над очисткой должны работать Национальное антикоррупционное бюро Украины и Высший совет правосудия. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Геннадий Дубов.

"По моему мнению, по поводу очистки от таких судей, НАБУ этим, собственно, и занимается, разоблачает судей, которые получают неправомерную выгоду, привлекая их к уголовной ответственности, и препятствуют или должны препятствовать тому, о чем вы говорите, коррупции в судах. Кроме того, очень желательно, чтобы нормально заработал ВСП, он уже получил все необходимые инструменты для очистки судебной власти, и если он будет их должным образом использовать, - в том числе увольняя судей за нарушение присяги, а он имеет такие полномочия - то тогда все будет лучше", - отметил Дубов.

Вместе с тем, по его мнению, одновременное увольнение всех судей Верховного Суда во время войны парализует судебную систему, которая сейчас хоть как-то работает.

"Поэтому во время войны радикальных реформ допускать не стоит, а вот очищать, конечно, надо. Мы просто можем реформой добить судебную ветвь власти", - отметил политолог.

Он напомнил, что судебная реформа, которая началась в Украине после Революции достоинства, до сих пор еще не завершилась, в частности, до сих пор не создан Высший суд интеллектуальной собственности.

В то же время Дубов напомнил, что правоохранители имеют все возможности для того, чтобы привлекать к ответственности недобропорядочных судей. "Возвращаясь к правоохранительным органам - они имели и продолжают иметь все инструменты, чтобы привлекать к ответственности таких судей. Вопрос в реализации этих инструментов", - отметил он.

Напомним

В СМИ появилась информация о возможном подкупе судей Верховного Суда Вячеслава Маринича, Владимира Короля и Аллы Макаровец, которые рассматривали кассацию на приговор Шепелеву и изменили его в пользу экс-депутата, чем почти отпустили его на свободу. К этому якобы причастен нардеп от запрещенной "Оппозиционной платформы За жизнь" Григорий Мамка.

В частности, коллегия судей ВС решила закрыть один из эпизодов дела, который касался подкупа, из-за, на их взгляд, недостаточного количества доказательств. Поэтому имущество экс-нардепа по этому эпизоду не будут конфисковывать. Хотя, как отмечают эксперты, опрошенные УНН, судьи ВС не имели права непосредственно исследовать любые доказательства.

Кроме того, судьи засчитали в срок отбытого наказания срок пребывания Шепелева в СИЗО рф. В рф он был задержан по экстрадиционному запросу Украины. Через год россия отказалась выдать беглого экс-нардепа Украине, ссылаясь на угрозы собственной национальной безопасности. Оказалось, что Шепелев ценен для россии, потому что был агентом фсб и гру.

Коллегия Верховного Суда также воспользовалась "законом Савченко" и засчитала Шепелеву в срок отбывания наказания его пребывание в СИЗО по обвинению в других делах.

Прокурор обжаловала действия судей Верховного Суда в ВСП.

По автоматическому распределению жалобу по делу Шепелева будет рассматривать первая в истории судья-член ВСП, которая воевала на фронте против рф, Елена Ковбий.

Председатель подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов предоставления правовой помощи комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Владимир Ватрас в комментарии УНН заявил, что Верховный Суд нужно очистить от судей, которые себя скомпрометировали. Однако к реформе нужно подойти взвешенно, и профильный парламентский комитет над этим работает.

Председатель общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Екатерина Бутко также считает, что Верховный Суд нужно реформировать и очистить от недобросовестных судей, тогда будет шанс, что дела вроде экс-депутата-агента фсб, обвиняемого в серии заказных убийств и госизмене Александра Шепелева будут рассматриваться прозрачно и качественно.

Юрист, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявил УНН, что перед Высшим советом правосудия стоит задача сформировать в Украине независимую судебную систему без политических влияний.