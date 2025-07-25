кремль продолжит попытки терактов в Киеве, используя массовые акции. Об этом заявил политолог Тарас Загородний и призвал участников митингов быть бдительными, пишет УНН.

Эксперт: протесты не могут нивелировать риски, которые во время войны несет россия. При планировании таких мероприятий надо учесть: имеем соседа-террориста, который может воспользоваться случаем и устроить взрывы с массовыми жертвами. И такие попытки россия уже предпринимает - заявил эксперт.

По его словам, сейчас россии будет удобно это сделать, воспользовавшись массовыми собраниями. "Путин в последние месяцы прилагает особые усилия, чтобы деморализовать украинский тыл", - напомнил эксперт.

Загородний подчеркнул, что надо не дать кремлю использовать протесты в свою пользу.

"Важно не поддаваться на любые незаконные призывы: что-то громить, совершать любые силовые действия. россия использует это для "картинки" и дискредитации Украины в Европе. Никакие пакеты передачи в такие места брать нельзя. Украинские спецслужбы вас об этом точно просить не будут. А вражеские могут вполне", - указал политолог.

Он напомнил, что россияне не впервые пытаются развязать террористическую войну с помощью взрывов.

"СБУ предотвращала кровавые теракты в Киеве в мае и октябре прошлого года. В подавляющем большинстве случаев Служба работает на опережение: большинство терактов удается предотвращать еще на стадии подготовки. А это важное направление работы для любой спецслужбы. И здесь СБУ подтвердила свой высокий профессиональный уровень, обезвреживая большинство российских диверсантов. Но, ключевая цель россии остается неизменной – расшатать ситуацию внутри Украины", - подчеркнул Загородний.

Дополнение

Служба внешней разведки Украины сообщила, что россия начала масштабную информационную операцию против Украины, используя фактор "антикоррупционных протестов". Кремль привлекает подконтрольные медиа, блогеров и инфлюенсеров на Западе для распространения нарративов о кризисе в украинском обществе и "антиамериканском перевороте".

Ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что россия пытается использовать внутренние протесты в Украине, связанные с принятием Закона №12414, как инструмент подрыва национальной устойчивости.

Напомним

Вечером 23 июля СБУ предотвратила очередной теракт в центре Киева. Тогда была задержана женщина, которая пыталась подорвать кафе двумя самодельными взрывными устройствами. Российские спецслужбы планировали дистанционно подорвать взрывчатку в вечерний час пик.