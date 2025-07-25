кремль продовжуватиме спроби терактів у Києві, використовуючи масові акції. Про це заявив політолог Тарас Загородній та закликав учасників мітингів бути пильними, пише УНН.

Експерт: протести не можуть нівелювати ризики, які під час війни несе росія. При плануванні таких заходів треба врахувати: маємо сусіда-терориста, який може скористатись нагодою та влаштувати вибухи із масовими жертвами. І такі спроби росія вже робить - заявив експерт.

За його словами, зараз росії буде зручно це зробити, скориставшись масовими зібранням. "путін в останні місяці докладає особливих зусиль, щоб деморалізувати український тил", - нагадав експерт.

Загородній наголосив, що треба не дати кремлю використати протести на свою користь.

"Важливо не піддаватись на будь-які незаконні заклики: щось громити, робити будь-які силові дії. росія використає це для "картинки" і дискредитації України в Європі. Ніякі пакунки передачі в такі місця брати не можна. Українські спецслужби вас про це точно просити не будуть. А ворожі можуть цілком", - вказав політолог.

Він нагадав, що росіяни не вперше намагаються розв’язати терористичну війну за допомогою вибухів.

"СБУ попереджала криваві теракти в Києві у травні та жовтні минулого року. У переважній більшості випадків Служба працює на випередження: більшість терактів вдається попереджати ще на стадії підготовки. А це важливий напрям роботи для будь-якої спецслужби. І тут СБУ підтвердила свій високий фаховий рівень, знешкоджуючи більшість російський диверсантів. Але, ключова мета росії залишається незмінною – розхитати ситуацію в середині України", - наголосив Загородній.

Доповнення

Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що росія розпочала масштабну інформаційну операцію проти України, використовуючи чинник "антикорупційних протестів". Кремль залучає підконтрольні медіа, блогерів та інфлюенсерів на Заході для поширення наративів про кризу в українському суспільстві та "антиамериканський переворот".

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що росія намагається використати внутрішні протести в Україні, пов’язані із ухваленням Закону №12414, як інструмент підриву національної стійкості.

Нагадаємо

Ввечері 23 липня СБУ запобігла черговому теракту у центрі Києва. Тоді була затримана жінка, яка намагалася підірвати кафе двома саморобними вибуховими пристроями. російські спецслужби планували дистанційно підірвати вибухівку у вечірню годину пік.