Экс-депутат и военный продавали за $11,5 тыс. "непригодность" к службе

Сотрудники ГБР разоблачили военнослужащего одной из воинских частей в Кропивницком, который вместе с бывшим депутатом городского совета организовал схему заработка на мужчинах, пытавшихся избежать мобилизации. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, пишет УНН.

По данным следствия, военный подыскивал мужчин, которые уже получили повестки и искали возможность избежать службы. К сделке он привлек экс-депутата, который уверял, что имеет связи в медицинских учреждениях и может помочь оформить необходимые документы.

За 11 500 долларов "клиентам" предлагали несколько вариантов получения статуса непригодного к службе. В частности, их могли госпитализировать в больницу или организовать медицинские обследования с последующим установлением диагнозов, таких как гипертоническая болезнь или диабет. В дальнейшем эти заключения должны были стать основанием для признания мужчин непригодными к военной службе во время прохождения военно-врачебной комиссии.

Правоохранители задержали обоих фигурантов после получения денег от очередного "клиента".

Им сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием. Суд избрал подозреваемым меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога 1,5 млн гривен. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи проверяют возможную причастность других лиц, в частности врачей ВВК, а также устанавливают тех, кто мог воспользоваться этой схемой.

