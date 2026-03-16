Ексдепутат та військовий продавали за $11,5 тис. "непридатність" до служби

Працівники ДБР викрили військовослужбовця однієї з військових частин у Кропивницькому, який разом із колишнім депутатом міської ради організував схему заробітку на чоловіках, що намагалися уникнути мобілізації. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань, пише УНН.

Деталі

За даними слідства, військовий підшукував чоловіків, які вже отримали повістки та шукали можливість уникнути служби. До оборудки він залучив ексдепутата, який запевняв, що має зв’язки у медичних установах і може допомогти оформити необхідні документи.

За 11 500 доларів "клієнтам" пропонували кілька варіантів отримання статусу непридатного до служби. Зокрема, їх могли госпіталізувати до лікарні або організувати медичні обстеження з подальшим встановленням діагнозів, таких як гіпертонічна хвороба чи діабет. Надалі ці висновки мали стати підставою для визнання чоловіків непридатними до військової служби під час проходження військово-лікарської комісії.

Правоохоронці затримали обох фігурантів після отримання грошей від чергового "клієнта".

Їм повідомлено про підозру у зловживанні впливом. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави 1,5 млн гривень. Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Слідчі перевіряють можливу причетність інших осіб, зокрема лікарів ВЛК, а також встановлюють тих, хто міг скористатися цією схемою.

