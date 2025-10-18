Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из плена
Киев • УНН
Военный омбудсмен Ольга Решетилова координировала возвращение ветерана ВСУ и нацгвардейца из плена на Луганщине. Нацгвардеец более трех лет считался пропавшим без вести, находясь в рабстве.
Более трех лет считался пропавшим без вести, в то же время был в рабстве у захватчиков на ВОТ Украины - по координации Военного омбудсмена военнослужащего сейчас вернули из плена, а вместе с ним также удалось освободить с этой территории еще одного военнослужащего НГУ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военной администрации.
Подробности
По координации Военного омбудсмена Ольги Решетиловой бойцы Отряда специальной разведки ВМС "Янголы" на подконтрольную территорию вернули ветерана ВСУ и действующего нацгвардейца – двух мужчин, которые были пленниками оккупантов на Луганщине
История такова: 29-летний ветеран ВСУ и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины провели длительное время в плену и рабстве.
Нацгвардеец более трех лет считался пропавшим без вести. Мама ветерана, которая также является действующей военнослужащей Вооруженных Сил Украины, обратилась к Военному омбудсмену с информацией о том, что ее сына, после многочисленных пыток, держат на временно оккупированной части Луганщины.
Впоследствии оказалось, что недалеко от него буквально в рабстве у одного из коллаборантов находится действующий военнослужащий НГУ.
По факту происходили две параллельные операции – ребят до какого-то этапа выводили отдельно друг от друга.
И военный НГУ, и ветеран ВСУ не знали детального плана – они четко выполняли указания
