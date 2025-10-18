$41.640.00
Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из плена

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Военный омбудсмен Ольга Решетилова координировала возвращение ветерана ВСУ и нацгвардейца из плена на Луганщине. Нацгвардеец более трех лет считался пропавшим без вести, находясь в рабстве.

Двух украинских защитников годами держали в рабстве на оккупированной территории Луганщины: недавно их вернули из плена

Более трех лет считался пропавшим без вести, в то же время был в рабстве у захватчиков на ВОТ Украины - по координации Военного омбудсмена военнослужащего сейчас вернули из плена, а вместе с ним также удалось освободить с этой территории еще одного военнослужащего НГУ. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской областной военной администрации.

Подробности

По координации Военного омбудсмена Ольги Решетиловой бойцы Отряда специальной разведки ВМС "Янголы" на подконтрольную территорию вернули ветерана ВСУ и действующего нацгвардейца – двух мужчин, которые были пленниками оккупантов на Луганщине

- заявил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

История такова: 29-летний ветеран ВСУ и 34-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины провели длительное время в плену и рабстве.

Нацгвардеец более трех лет считался пропавшим без вести. Мама ветерана, которая также является действующей военнослужащей Вооруженных Сил Украины, обратилась к Военному омбудсмену с информацией о том, что ее сына, после многочисленных пыток, держат на временно оккупированной части Луганщины.

Впоследствии оказалось, что недалеко от него буквально в рабстве у одного из коллаборантов находится действующий военнослужащий НГУ.

По факту происходили две параллельные операции – ребят до какого-то этапа выводили отдельно друг от друга.

И военный НГУ, и ветеран ВСУ не знали детального плана – они четко выполняли указания

- отмечает глава Луганской областной военной администрации.

Напомним

В августе 2025 года из плена РФ вернули журналиста Дмитрия Хилюка, который был похищен на Киевщине в марте 2022-го.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Военное положение
Война в Украине
Луганская область
Национальная гвардия Украины
Вооруженные силы Украины