Двох українських захисників тримали роками у рабстві на ТОТ Луганщини: нещодавно їх повернули з полону
Київ • УНН
Військовий омбудсман Ольга Решетилова координувала повернення ветерана ЗСУ та нацгвардійця з полону на Луганщині. Нацгвардієць понад три роки вважався зниклим безвісти, перебуваючи в рабстві.
Понад три роки вважався зниклим безвісти, у той же час був у рабстві загарбників на ТОТ України - за координації Військового омбудсмана військовослужбовця наразі повернули з полону, а разом з ним також вдалося звільнити з цієї території ще одного військовослужбовця НГУ. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної військової адміністрації.
Деталі
За координації Військового омбудсмана Ольги Решетилової бійці Загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи", на підконтрольну територію повернули ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця – двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині
Історія така: 29-річний ветеран ЗСУ і 34-річний військовослужбовець Національної гвардії України провели тривалий час у полоні й рабстві.
Нацгвардієць понад три роки вважався зниклим безвісти. Мама ветерана, яка також є діючою військовослужбовицею Збройних Сил України, звернулася до Військового омбудсмана з інформацією про те, що її сина, після численних катувань, тримають на тимчасово окупованій частині Луганщини.
Згодом виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ.
За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного.
І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки
