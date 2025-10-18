$41.640.00
Ексклюзив
10:58 • 4762 перегляди
У Вінниці водій наїхав на поліцейського
09:59 • 10062 перегляди
Скільки коштують будівельні послуги і де найбільший попит: аналітика
Ексклюзив
08:50 • 11649 перегляди
На Тернопільщині бразилець зарізав свого співвітчизникаVideo
18 жовтня, 00:34 • 31301 перегляди
Зеленський і Трамп у Білому домі: говорили про Tomahawk, можливий мир з росією та енергетичну допомогу Україні
17 жовтня, 23:31 • 56001 перегляди
Трамп не планує передавати Україні ракети Tomahawk: зустріч лідерів була напруженою
17 жовтня, 19:15 • 42551 перегляди
Трамп заявив, що в межах тижня можна завершити війну
17 жовтня, 18:40 • 45778 перегляди
Зеленський заявив, що має з Трампом "глибокі порозуміння"
17 жовтня, 18:26 • 35685 перегляди
Зеленський запропонував Трампу обміняти дрони на американське озброєння
17 жовтня, 17:56 • 25109 перегляди
Буде двостороння зустріч, але Зеленський буде на зв’язку: Трамп про зустріч із путіним в Угорщині
17 жовтня, 17:29 • 22441 перегляди
Зеленський прибув до Білого дому, його зустрів Трамп
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несеPhoto
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 80396 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 104350 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 130586 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 95881 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 120650 перегляди
Двох українських захисників тримали роками у рабстві на ТОТ Луганщини: нещодавно їх повернули з полону

Київ • УНН

 • 510 перегляди

Військовий омбудсман Ольга Решетилова координувала повернення ветерана ЗСУ та нацгвардійця з полону на Луганщині. Нацгвардієць понад три роки вважався зниклим безвісти, перебуваючи в рабстві.

Двох українських захисників тримали роками у рабстві на ТОТ Луганщини: нещодавно їх повернули з полону

Понад три роки вважався зниклим безвісти, у той же час був у рабстві загарбників на ТОТ України - за координації Військового омбудсмана військовослужбовця наразі повернули з полону, а разом з ним також вдалося звільнити з цієї території ще одного військовослужбовця НГУ. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу Луганської обласної військової адміністрації.

Деталі

За координації Військового омбудсмана Ольги Решетилової бійці Загону спеціальної розвідки ВМС "Янголи", на підконтрольну територію повернули ветерана ЗСУ і діючого нацгвардійця – двох чоловіків, які були бранцями окупантів на Луганщині

- заявив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Історія така: 29-річний ветеран ЗСУ і 34-річний військовослужбовець Національної гвардії України провели тривалий час у полоні й рабстві.

Нацгвардієць понад три роки вважався зниклим безвісти. Мама ветерана, яка також є діючою військовослужбовицею Збройних Сил України, звернулася до Військового омбудсмана з інформацією про те, що її сина, після численних катувань, тримають на тимчасово окупованій частині Луганщини.

Згодом виявилося, що недалеко від нього буквально у рабстві в одного з колаборантів перебуває діючий військовослужбовець НГУ.

За фактом відбувалися дві паралельних операції – хлопців до якогось етапу виводили окремо один від одного. 

І військовий НГУ, і ветеран ЗСУ не знали детального плану – вони чітко виконували вказівки

- зазначає очільник Луганської обласної військової адміністрації.

Нагадаємо

У серпні 2025 року з полону рф повернули журналіста Дмитра Хилюка, який був викрадений на Київщині у березні 2022-го.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
