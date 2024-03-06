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Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 10:25  •  45165 просмотра

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Хотя движение на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией является свободным, в последнее время наблюдается увеличение очередей, поскольку водители ищут альтернативные маршруты из-за блокировки на границе с Польшей.

На границе со Словакией, Венгрией и Румынией движение для транспортных средств происходит свободно, но за последнее время наблюдается рост очередей, поскольку водители и перевозчики ищут себе альтернативные маршруты для пересечения границы из-за блокирования движения на границе с Польшей.

Об этом в комментарии УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали

Блокировки нигде нет. Движение происходит свободное, но за последнее время мы видим рост очередей напротив нашего пункта "Ужгород" на территории Словакии. По состоянию на утро там 600 грузовиков. По территории Венгрии напротив пункта пропуска "Тиса" около 1050 грузовиков и на территории Румынии напротив пункта пропуска "Дьяково" 400 грузовиков

- сказал Демченко.

Он отметил, что это связано с тем, что водители и перевозчики ищут себе альтернативные маршруты для пересечения границы, из-за чего увеличивается спрос именно на этих направлениях, поскольку происходит блокировка на границе с Польшей.

Напомним,

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2300 грузовиков. Фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины через пункт пропуска "Шегини", но показатели пересечения очень низкие. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
vengriyaВенгрия
ukrainaУкраина
uzhgorodУжгород
polshaПольша
Рух відбувається вільний, але останнім часом спостерігається зростання черг: Демченко про ситуацію на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
The movement is free, but recently there has been an increase in queues: Demchenko on the situation on the border with Slovakia, Hungary and Romania
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