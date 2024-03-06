Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
Киев • УНН
Хотя движение на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией является свободным, в последнее время наблюдается увеличение очередей, поскольку водители ищут альтернативные маршруты из-за блокировки на границе с Польшей.
На границе со Словакией, Венгрией и Румынией движение для транспортных средств происходит свободно, но за последнее время наблюдается рост очередей, поскольку водители и перевозчики ищут себе альтернативные маршруты для пересечения границы из-за блокирования движения на границе с Польшей.
Об этом в комментарии УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Детали
Блокировки нигде нет. Движение происходит свободное, но за последнее время мы видим рост очередей напротив нашего пункта "Ужгород" на территории Словакии. По состоянию на утро там 600 грузовиков. По территории Венгрии напротив пункта пропуска "Тиса" около 1050 грузовиков и на территории Румынии напротив пункта пропуска "Дьяково" 400 грузовиков
Он отметил, что это связано с тем, что водители и перевозчики ищут себе альтернативные маршруты для пересечения границы, из-за чего увеличивается спрос именно на этих направлениях, поскольку происходит блокировка на границе с Польшей.
Напомним,
Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2300 грузовиков. Фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины через пункт пропуска "Шегини", но показатели пересечения очень низкие.
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
Хотя движение на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией является свободным, в последнее время наблюдается увеличение очередей, поскольку водители ищут альтернативные маршруты из-за блокировки на границе с Польшей.
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
Пограничники фиксируют попытки вражеских диверсионно-разведывательных групп проникнуть из рф, но в последнее время, по словам Андрея Демченко, их активность снизилась.
кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров - песков
кремль не признает ордера МУС на арест двух российских командиров, обвиняемых в военных преступлениях в Украине.
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
По мнению политтехнолога Сергея Гайдая, повышение налогов для предпринимателей заставит некоторых из них работать в тени и потенциально эмигрировать.
Британская разведка проанализировала последствия уничтожения российского корабля "сергей котов"
Британская разведка отметила, что "сергей котов" стал третьим кораблем, потерянным черноморским флотом россии за пять недель.
Если бы рф не угрожала существованию Украины, не было бы причин стремиться к коллективной безопасности - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отверг заявления о том, что россия напала на Украину из-за ее желания вступить в НАТО, заявив, что если бы россия не угрожала существованию Украины, то у Украины не было бы причин стремиться к коллективной безопасности.
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
Ситуация на границе с Беларусью полностью стабильная, перемещение техники и личного состава не зафиксировано, признаков работы диверсионно-разведывательных групп противника вблизи границы не обнаружено, сообщает представитель Государственной пограничной службы Украины.
Премьер Баварии Зедер о поставках Taurus в Украину: Это оружие должно быть использовано
Премьер-министр Баварии Зёдер призвал к новому голосованию в Бундестаге по поставкам крылатых ракет Taurus в Украину и возобновлению их производства для Бундесвера.
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"
Кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба".
российский суд признал Коломойского "экстремистом" и конфисковал бизнес-активы
российский суд назвал украинского бизнесмена Игоря Коломойского "экстремистом" и постановил конфисковать его бизнес-активы в рф.