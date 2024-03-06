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Блокада на кордоні з Польщею: в черзі стоять понад 2300 вантажівок

Київ • УНН

 • 109910 перегляди

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, де в чергах стоять близько 2300 вантажівок.

Блокада на кордоні з Польщею: в черзі стоять понад 2300 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2300 вантажівок. Фермери почали пропускати вантажівки в бік України через пункт пропуску "Шегині", але показники перетину дуже низькі. Про це в коментарі УНН розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Деталі

"Блокування продовжується. 6 напрямків, як і раніше. В чергах сукупно станом на ранок трохи більше 2300 вантажівок. Найбільше навпроти пункту пропуску "Краківець" та "Ягодин". По напрямку "Ягодин" польські фермери взагалі не пропускають за останній час вантажівки, які слідують з України в Польщу. Суттєве зниження на виїзд з України по цьому напрямку. За минулу добу близько 70 вантажівок перетнуло кордон в бік України", - сказав Демченко.

Він додав, що непроста ситуація і по напрямку пункту пропуску "Краківець" та "Шегині".

"Починаючи з п’ятниці і до понеділка польські фермери взагалі не пропускали вантажівки в обох напрямках. З понеділка і станом на зараз вони одноразово, раз на 12 годин пропускають певну кількість вантажівок. Спочатку почали пропускати в бік України, а з учорашнього дня незначною кількістю в бік Польщі. Фактично показники перетину дуже низькі", - додав Демченко, коментуючи ситуацію біля пункту пропуску "Шегині".

Водночас речник наголосив, що блокування руху для автобусів та легкових автомобілів на кордоні з Польщею не відбувається.

"Рух відбувається вільний в обох напрямках. Під час дій з блокування руху для вантажних транспортних засобів, зокрема, 20 лютого, коли польські фермери масштабували свої дії, тоді вони на кілька годин на трьох напрямках блокували рух для всіх категорій транспорту: і для вантажівок, і для легкових автомобілів, і для автобусів. Але протягом певного часу вони в подальшому припинили обмежувати рух для легкових автомобілів та автобусів", - резюмував Демченко.

Нагадаємо

Минулої п’ятниці польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує, як в Україну, так і в Польщу через ПП "Медика-Шегині".

Павло Башинський

Павло Башинський

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