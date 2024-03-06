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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 09:21  •  38533 просмотра

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Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, где в очередях стоят около 2300 грузовиков.

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят около 2300 грузовиков. Фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины через пункт пропуска "Шегини", но показатели пересечения очень низкие. Об этом в комментарии УНН рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали

"Блокировка продолжается. 6 направлений, как и раньше. В очередях совокупно по состоянию на утро чуть более 2300 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Краковец" и "Ягодин". По направлению "Ягодин" польские фермеры вообще не пропускают за последнее время грузовики, которые следуют из Украины в Польшу. Существенное снижение на выезд из Украины по этому направлению. За минувшие сутки около 70 грузовиков пересекло границу в сторону Украины", - сказал Демченко.

Он добавил, что непростая ситуация и по направлению пункта пропуска "Краковец" и "Шегини".

"Начиная с пятницы и до понедельника польские фермеры вообще не пропускали грузовики в обоих направлениях. С понедельника и по состоянию на сейчас они однократно, раз в 12 часов пропускают определенное количество грузовиков. Сначала начали пропускать в сторону Украины, а со вчерашнего дня незначительным количеством в сторону Польши. Фактически показатели пересечения очень низкие", - добавил Демченко, комментируя ситуацию возле пункта пропуска "Шегини".

В то же время спикер подчеркнул, что блокирование движения для автобусов и легковых автомобилей на границе с Польшей не происходит.

"Движение происходит свободное в обоих направлениях. Во время действий по блокированию движения для грузовых транспортных средств, в частности, 20 февраля, когда польские фермеры масштабировали свои действия, тогда они на несколько часов на трех направлениях блокировали движение для всех категорий транспорта: и для грузовиков, и для легковых автомобилей, и для автобусов. Но в течение определенного времени они в дальнейшем прекратили ограничивать движение для легковых автомобилей и автобусов", - резюмировал Демченко.

Напомним

В прошлую пятницу польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует, как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика-Шегини".

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Блокада на кордоні з Польщею: в черзі стоять понад 2300 вантажівок
Blockade on the border with Poland: more than 2300 trucks are waiting in line
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Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на шести пунктах пропуска на границе с Украиной, где в очередях стоят около 2300 грузовиков.

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