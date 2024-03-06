Рух відбувається вільний, але останнім часом спостерігається зростання черг: Демченко про ситуацію на кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією
Київ • УНН
Хоча рух на кордонах України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією є вільним, останнім часом спостерігається збільшення черг, оскільки водії шукають альтернативні маршрути через блокування на кордоні з Польщею.
На кордоні зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією рух для транспортних засобів відбувається вільно, але за останній час спостерігається зростання черг, оскільки водії і перевізники шукають собі альтернативні маршрути для перетину кордону через блокування руху на кордоні з Польщею.
Про це в коментарі УНН розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
Деталі
Блокування ніде немає. Рух відбувається вільний, але за останній час ми бачимо зростання черг навпроти нашого пункту "Ужгород" на території Словаччини. Станом на ранок там 600 вантажівок. По території Угорщини навпроти пункту пропуску "Тиса" близько 1050 вантажівок і на території Румунії навпроти пункту пропуску "Дякове" 400 вантажівок
Він зазначив, що це пов’язано з тим, що водії і перевізники шукають собі альтернативні маршрути для перетину кордону, через що збільшується попит саме на цих напрямках, оскільки відбувається блокування на кордоні з Польщею.
Нагадаємо
Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять близько 2300 вантажівок. Фермери почали пропускати вантажівки в бік України через пункт пропуску "Шегині", але показники перетину дуже низькі.