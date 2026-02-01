Движение поездов в Харьковской области задерживается: детали опозданий
Киев • УНН
1 февраля в Харьковской области задерживается движение поездов. Поезд №6605 Харьков - Граково опаздывает на 25 минут, а поезд №6426 Букино - Харьков-Пассажирский - на 40 минут.
В воскресенье, 1 февраля, на Харьковщине задерживается движение поездов. Так, поезд №6605 Харьков - Граково следует с задержкой 25 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізниця: приміські поїзди.
Детали
В то же время поезд №6426 Букино - Харьков-Пассажирский задерживается в пути на 40 минут.
Приносим извинения за ожидание, уже следуем по маршрутам
Напомним
Из-за ситуации с безопасностью и активности вражеских беспилотников "Укрзалізниця" вынужденно корректирует график движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.