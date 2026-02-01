$42.850.00
06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 24885 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
31 января, 17:28 • 43290 просмотра
"рф работает над обеспечением мира в Украине": Виткофф рассказал о встрече с посланником путина дмитриевым в СШАPhoto
Эксклюзив
31 января, 16:54 • 31856 просмотра
Из-за блэкаута в Молдове на границе с Украиной временно останавливали пропуск транспорта: что происходило в Паланке
31 января, 15:43 • 31035 просмотра
Без личной встречи с путиным невозможно решить территориальные вопросы - Зеленский
31 января, 14:50 • 25683 просмотра
Движение транспорта и товаров на границе Украины и Молдовы полностью восстановлено
31 января, 14:25 • 16154 просмотра
Украина усиливает цифровую координацию эвакуации: новая система отследит путь человека
31 января, 13:12 • 13870 просмотра
Военный бюджет Путина трещит по швам на фоне возобновления мирных переговоров - Bloomberg
31 января, 12:33 • 7724 просмотра
"Укрзалізниця" меняет маршруты в трех областях и пересаживает пассажиров в автобусы из-за угрозы обстрелов
31 января, 11:48 • 12103 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
Движение поездов в Харьковской области задерживается: детали опозданий

Киев • УНН

 • 58 просмотра

1 февраля в Харьковской области задерживается движение поездов. Поезд №6605 Харьков - Граково опаздывает на 25 минут, а поезд №6426 Букино - Харьков-Пассажирский - на 40 минут.

Движение поездов в Харьковской области задерживается: детали опозданий

В воскресенье, 1 февраля, на Харьковщине задерживается движение поездов. Так, поезд №6605 Харьков - Граково следует с задержкой 25 минут. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзалізниця: приміські поїзди.

Детали

В то же время поезд №6426 Букино - Харьков-Пассажирский задерживается в пути на 40 минут.

Приносим извинения за ожидание, уже следуем по маршрутам

- говорится в сообщении.

Напомним

Из-за ситуации с безопасностью и активности вражеских беспилотников "Укрзалізниця" вынужденно корректирует график движения поездов в Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Евгений Устименко

Общество
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Сумская область
Харьковская область
Запорожская область
Украинская железная дорога
Харьков