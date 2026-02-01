Train traffic in Kharkiv region delayed: details of delays
Kyiv • UNN
On February 1, train traffic in the Kharkiv region is delayed. Train No. 6605 Kharkiv - Hrakove is 25 minutes late, and train No. 6426 Bukine - Kharkiv-Pasazhyrskyi is 40 minutes late.
On Sunday, February 1, train traffic in Kharkiv region is delayed. Thus, train No. 6605 Kharkiv - Hrakove is running 25 minutes late. This is reported by UNN with reference to Ukrzaliznytsia: suburban trains.
Details
At the same time, train No. 6426 Bukine - Kharkiv-Pasazhyrskyi is delayed by 40 minutes.
We apologize for the wait, we are already on our way
Recall
Due to the security situation and the activity of enemy drones, "Ukrzaliznytsia" is forced to adjust the train schedule in Kharkiv, Zaporizhzhia, and Sumy regions.