Рух поїздів на Харківщині затримується: деталі запізнень
Київ • УНН
1 лютого на Харківщині затримується рух поїздів. Поїзд №6605 Харків - Гракове запізнюється на 25 хвилин, а поїзд №6426 Букіне - Харків-Пасажирський - на 40 хвилин.
У неділю, 1 лютого, на Харківщині затримується рух поїздів. Так, поїзд №6605 Харків - Гракове прямує із затримкою 25 хвилин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізниця: приміські поїзди.
Деталі
Водночас поїзд №6426 Букіне - Харків-Пасажирський затримується в дорозі на 40 хвилин.
Нагадаємо
Через безпекову ситуацію та активність ворожих безпілотників "Укрзалізниця" вимушено коригує графік руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.