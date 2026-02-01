$42.850.00
Рух поїздів на Харківщині затримується: деталі запізнень

Київ • УНН

 • 20 перегляди

1 лютого на Харківщині затримується рух поїздів. Поїзд №6605 Харків - Гракове запізнюється на 25 хвилин, а поїзд №6426 Букіне - Харків-Пасажирський - на 40 хвилин.

Рух поїздів на Харківщині затримується: деталі запізнень

У неділю, 1 лютого, на Харківщині затримується рух поїздів. Так, поїзд №6605 Харків - Гракове прямує із затримкою 25 хвилин. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізниця: приміські поїзди.

Деталі

Водночас поїзд №6426 Букіне - Харків-Пасажирський затримується в дорозі на 40 хвилин.

Перепрошуємо за очікування, вже прямуємо за маршрутами

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

Через безпекову ситуацію та активність ворожих безпілотників "Укрзалізниця" вимушено коригує графік руху поїздів у Харківській, Запорізькій та Сумській областях.

Євген Устименко

Суспільство
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сумська область
Харківська область
Запорізька область
Українська залізниця
Харків