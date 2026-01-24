ДТП на трассе под Киевом ограничила движение в столицу: детали

В Киевской области произошло ДТП с пострадавшими, из-за чего частично перекрыто движение в Киев, сообщили в патрульной полиции Киевской области в субботу, пишет УНН.

Подробности

"На 35 км автодороги М-01 Киев - Чернигов, недалеко от населенного пункта Калиновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Движение в направлении города Киева частично перекрыто", - сообщили в патрульной полиции.

На обнародованных патрульными фото виден разбитый грузовик.

На месте, как указано, работают все необходимые службы. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность дорожного движения.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

