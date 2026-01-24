$43.170.01
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
07:25 • 10262 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 17626 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 33519 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 33679 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 30170 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 26397 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
23 января, 15:12 • 51076 просмотра
Платные дороги, новые штрафы и массовые проверки: действительно ли это ожидает украинских водителей
23 января, 14:53 • 46875 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ полностью изолировать россию и приостановить ее членство
23 января, 12:59 • 21844 просмотра
Зеленский провел консультации с переговорной группой перед стартом переговоров в Абу-Даби
ДТП на трассе под Киевом ограничила движение в столицу: детали

Киев • УНН

 • 270 просмотра

На 35 км автодороги М-01 Киев – Чернигов, возле Калиновки, произошло ДТП с пострадавшими. Движение в направлении Киева частично перекрыто.

ДТП на трассе под Киевом ограничила движение в столицу: детали

В Киевской области произошло ДТП с пострадавшими, из-за чего частично перекрыто движение в Киев, сообщили в патрульной полиции Киевской области в субботу, пишет УНН.

Подробности

"На 35 км автодороги М-01 Киев - Чернигов, недалеко от населенного пункта Калиновка, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Движение в направлении города Киева частично перекрыто", - сообщили в патрульной полиции.

На обнародованных патрульными фото виден разбитый грузовик.

На месте, как указано, работают все необходимые службы. Патрульные на месте происшествия обеспечивают безопасность дорожного движения.

Водителей призвали учесть эту информацию при планировании своего маршрута.

