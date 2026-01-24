ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталі

$43.170.01
Ексклюзив
10:00 • 2818 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
07:25 • 10069 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 17488 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 33376 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 33578 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 30135 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 26373 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
23 січня, 15:12 • 50926 перегляди
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв
23 січня, 14:53 • 46735 перегляди
Україна закликає МАГАТЕ повністю ізолювати росію та призупинити її членство
23 січня, 12:59 • 21825 перегляди
Зеленський провів консультації з переговорною групою перед стартом переговорів в Абу-Дабі
Популярнi новини
Мексика може припинити постачання нафти на Кубу через погрози Трампа24 січня, 01:47 • 4924 перегляди
Китай обрав тактику вичікування та стриманості в Давосі на тлі конфліктів США – Reuters24 січня, 02:11 • 4804 перегляди
Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен відвідала Гренландію після відмови Трампа від силового сценарію24 січня, 02:50 • 3486 перегляди
Чому Україні ймовірно доведеться схилитися до сценарію "диктованого миру" - експерти24 січня, 03:13 • 3880 перегляди
Саміт у Вашингтоні: США збирають військових лідерів 34 країн для реалізації "доктрини Трампа"06:01 • 4140 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 50926 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 67706 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 86022 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 81478 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 82850 перегляди
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ11:07 • 268 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo08:56 • 2136 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 27681 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 27281 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 41555 перегляди
ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталі

Київ • УНН

 • 128 перегляди

На 35 км автодороги М-01 Київ – Чернігів, біля Калинівки, сталася ДТП з потерпілими. Рух у напрямку Києва частково перекрито.

ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталі

У Київській області сталася ДТП з постраждалими, через що частково перекрито рух до Києва, повідомили в патрульній поліції Київської області у суботу, пише УНН.

Деталі

"На 35 км автодороги М-01 Київ - Чернігів, неподалік населеного пункту Калинівка, відбулася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Рух в напрямку міста Києва частково перекритий", - повідомили у патрульній поліції. 

На оприлюднених патрульними фото видно потрощену вантажівку.

На місці, як вказано, працюють усі необхідні служби. Патрульні на місці події забезпечують безпеку дорожнього руху.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27216 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НПКиївська область
Дорожньо-транспортна пригода
Київська область
Чернігів
Київ