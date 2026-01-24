ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталі

У Київській області сталася ДТП з постраждалими, через що частково перекрито рух до Києва, повідомили в патрульній поліції Київської області у суботу, пише УНН.

Деталі

"На 35 км автодороги М-01 Київ - Чернігів, неподалік населеного пункту Калинівка, відбулася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Рух в напрямку міста Києва частково перекритий", - повідомили у патрульній поліції.

На оприлюднених патрульними фото видно потрощену вантажівку.

На місці, як вказано, працюють усі необхідні служби. Патрульні на місці події забезпечують безпеку дорожнього руху.

Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.

