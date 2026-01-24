ДТП на трасі під Києвом обмежила рух до столиці: деталі
Київ • УНН
На 35 км автодороги М-01 Київ – Чернігів, біля Калинівки, сталася ДТП з потерпілими. Рух у напрямку Києва частково перекрито.
У Київській області сталася ДТП з постраждалими, через що частково перекрито рух до Києва, повідомили в патрульній поліції Київської області у суботу, пише УНН.
Деталі
"На 35 км автодороги М-01 Київ - Чернігів, неподалік населеного пункту Калинівка, відбулася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими. Рух в напрямку міста Києва частково перекритий", - повідомили у патрульній поліції.
На оприлюднених патрульними фото видно потрощену вантажівку.
На місці, як вказано, працюють усі необхідні служби. Патрульні на місці події забезпечують безпеку дорожнього руху.
Водіїв закликали врахувати цю інформацію під час планування свого маршруту.
ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій04.10.24, 09:28 • 27216 переглядiв