Дожди в Украине сделают паузу, жара спадет - синоптик
Киев • УНН
31 июля в Украине ожидается преимущественно сухая погода, за исключением грозовых дождей на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине. Температура воздуха снизится, колеблясь от +20°C на севере до +32°C на юге.
Украина в четверг, 31 июля, должна быть готова к температурным изменениям и дождевым паузам, сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, пишет УНН.
Дожди в Украине, там где их уже немного избыток, завтра сделают паузу. Практически повсюду 31-го июля осадков не предвидится, лишь хвост атмосферного фронта обусловит локальные грозовые дожди на Черниговщине, Сумщине и Полтавщине (на Полтавщине вероятнее ночью). Юг, восток и Днепропетровщина и в дальнейшем будут страдать от пересушенного воздуха
Синоптик указала, что "температура воздуха снизится на несколько градусов повсюду".
В течение дня в большинстве областей Украины, по ее словам, ожидается +23...+26 градусов, на севере местами +20...+23 градуса, в южной части +28...+32, на востоке - "хотя бы не +36, здесь предполагается завтра +30...+33 градуса".
"В Киеве июль завершится, надеюсь, наконец погодой, которая всех устроит - будет без осадков, северо-западный свежий порывистый ветер и температура воздуха +22...+24 градуса", - отметила Диденко.
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