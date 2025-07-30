Дощі в Україні зроблять паузу, спека спаде - синоптик
Київ • УНН
31 липня в Україні очікується переважно суха погода, за винятком грозових дощів на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині. Температура повітря знизиться, коливаючись від +20°C на півночі до +32°C на півдні.
Україна у четвер, 31 липня, має бути готова до температурних змін та дощових пауз, повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram у середу, пише УНН.
Дощі в Україні, там де їх вже трохи надлишок, завтра зроблять паузу. Практично повсюди 31-го липня опадів не передбачається, лише хвіст атмосферного фронту зумовить локальні грозові дощі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині (на Полтавщині ймовірніше вночі). Південь, схід та Дніпропетровщина й надалі потерпатимуть від пересушеного повітря
Синоптик вказала, що "температура повітря знизиться на кілька градусів повсюди".
Протягом дня в більшості областей України, з її слів, очікується +23...+26 градусів, на півночі місцями +20...+23 градуси, у південній частині +28...+32, на сході - "хоча б не +36, тут передбачається завтра +30...+33 градуси".
"У Києві липень завершиться, сподіваюсь, нарешті погодою, яка всіх влаштує - буде без опадів, північно-західний свіжий поривчастий вітер та температура повітря +22...+24 градуси", - зазначила Діденко.
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