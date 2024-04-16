Донецкая область: эвакуированы еще полсотни людей, среди них 15 детей и 5 маломобильных

Почти полсотни жителей из шести населенных пунктов Донецкой области эвакуированы. В том числе и 15 детей и 5 человек с ограниченными физическими возможностями. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает УНН.

Еще 49 жителей области теперь в безопасности. На этот раз решение об эвакуации приняли жители Красногоровки, Курахово, Торецка, Краматорска, Украинской и Новогродовки. Среди них удалось эвакуировать 15 детей и 5 человек с инвалидностью. - сообщил Филашкин.

Детали

Глава ОВА также рассказал куда вывезли людей из опасных городов и сел Донецкой области: часть из них отправилась в Ровенскую область, а еще часть на Львовщину. Там их встретят координаторы и предоставят всю необходимую помощь.

Подчеркиваю, что обстрелы громад Донетчины не прекращаются и находиться здесь опасно. Еще раз призываю всех как можно скорее принять решение об эвакуации, чтобы сохранить свои жизни и жизни своих родных! - призвал председатель ОВА.

Напомним,

Ранее УНН писал, что спасатели "Феникс" эвакуировали двух раненых из пгт Очеретино Донецкой области в больницу города Мирноград Покровского района.

18 марта из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов из села Великая Писаревка Сумской области Украины эвакуировали всех детей.