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На должников по алиментам с начала вторжения рф открыто 23 тыс. производств: где их больше всего

Киев • УНН

 • 4318 просмотра

По состоянию на середину июля 2025 года в Едином реестре должников зафиксировано более 187 тысяч производств по неуплате алиментов. Количество производств выросло на 23 тысячи с начала полномасштабного вторжения, причем 91% из них открыто против мужчин.

На должников по алиментам с начала вторжения рф открыто 23 тыс. производств: где их больше всего

По состоянию на середину июля 2025 года в Едином реестре должников (ЕРД) зафиксировано более 187 тысяч производств по неуплате алиментов. С начала полномасштабного вторжения их количество выросло на 23 тысячи. Больше всего должников - в Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщает Опендатабот, передает УНН.

Детали

По информации, 91% производств открыты против мужчин, тогда как женщины фигурируют в 9% случаев. Впрочем, рекордсменкой в масштабах страны стала жительница Киевской области, в отношении которой открыто сразу 8 производств. Чаще всего алименты не платят украинцы в возрасте от 25 до 45 лет - на эту возрастную категорию приходится 86% дел.

Больше всего производств из-за неуплаты алиментов открыто в Днепропетровской области - 26 268. Далее идут Одесская (13 516), Харьковская (13 011), Донецкая (11 680) и Киевская (11 050) области. В целом рост зафиксирован в 19 регионах, сокращение - в шести

- говорится в сообщении.

Напомним

В первом полугодии 2025 года органы государственной исполнительной службы Министерства юстиции взыскали более 7,6 млрд грн алиментов - это на 30%, или почти на треть, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоФинансы
Донецкая область
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Харьковская область
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