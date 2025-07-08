Обмеження прав за несплату аліментів: за пів року стягли платежів на третину більше, ніж торік
Київ • УНН
У першому півріччі 2025 року стягнуто понад 7,6 млрд грн аліментів, що на 30% більше, ніж торік. Майже 150 тисяч боржників зіткнулися з обмеженнями, включаючи заборону виїзду за кордон та керування авто.
У першому півріччі 2025 року органи державної виконавчої служби Міністерства юстиції стягнули понад 7,6 млрд грн аліментів. Це на 30% або майже на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Переконати боржників допоміг примус, розповіли у Мін'юсті, передає УНН.
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Повідомляється, що тільки за тиждень з 27 червня по 4 липня державні виконавці стягнули понад 728 тис. грн аліментів і штрафів, значна частина з яких - у результаті примусових заходів.
До майже 150 тисяч боржників застосовано примусові заходи: заборону виїзду за кордон, керування авто й користування зброєю.
На Тернопільщині батько, який роками не сплачував аліменти, після арешту рахунків повернув майже 275 тисяч гривень боргу та ще понад 148 тисяч штрафу. У Кропивницькому інший боржник сплатив понад 200 тисяч гривень заборгованості та 101 тисячу штрафу - всі ці кошти надійшли матерям дітей
У Мін'юсті наголосили, що названі приклади доводять: ухилення від сплати аліментів має наслідки, а держава має ефективні механізми для захисту прав дітей.
Аліменти з військовослужбовців можна стягувати з усіх виплат - Мін'юст23.04.25, 14:33 • 2921 перегляд
Нагадаємо
Під час воєнного стану українці стали активніше сплачувати аліменти, що, за даними Міністерства юстиції, пов’язано з відстрочкою від мобілізації. Внаслідок цього спостерігається збільшення сумлінної сплати аліментів на 30% порівняно з минулим роком.