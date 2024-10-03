Українці почали активніше сплачувати аліменти через відстрочку від мобілізації – Мін’юст
Київ • УНН
Міністерство юстиції повідомляє про 30% зростання сплати аліментів порівняно з минулим роком. Це пов'язують з можливістю отримати відстрочку від мобілізації для батьків, які сумлінно утримують дітей.
Під час воєнного стану українці стали активніше сплачувати аліменти, що, за даними Міністерства юстиції, пов’язано з відстрочкою від мобілізації. Внаслідок цього спостерігається збільшення сумлінної сплати аліментів на 30% порівняно з минулим роком.
Про це розповів керівник Центрального управління Міністерства юстиції Кирило Міненко в ефірі телемарафону, передає УНН.
Щодо сплати аліментів під час військового стану, ми бачимо по статистиці цього року і минулого, що громадяни більш справно почали сплачувати аліменти. Ми це повʼязуємо з тим, що це повʼязано з відстрочкою від мобілізації
Він пояснив, якщо заборгованість по аліментах перевищує три місяці, то фактично вважається, що батько не утримує своїх дітей належним чином, і в такому разі він може бути позбавлений відстрочки від мобілізації.
У порівнянні з минулим роком, цей приріст становить 30%
Нагадаємо
Відповідно до закону про "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років мають право на відстрочку, але існують випадки, коли чоловіки не зможуть її отримати, зокрема, якщо вони мають заборгованість по аліментах, а також, якщо він не проживає разом зі своїми дітьми.